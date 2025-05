ARRAIÁ

Leonardo, Matheus & Kauan e Calcinha Preta são atrações confirmadas em São João da Bahia

Distrito de Tucano receberá as atrações nacionais e locais no pré São João

Com expectativa de público estimada em cerca de 120 mil pessoas, o Pré São João do distrito de Caldas do Jorro, no município de Tucano, terá atrações como Leonardo, Matheus & Kauan e Calcinha Preta. A festa acontece nos dias 13, 14 e 15 de junho. >