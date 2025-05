O EMBAIXADOR

Gusttavo Lima será atração de São João de cidade baiana com cachê bancado por empresários

Informação foi confirmada por secretaria municipal nesta quarta-feira (7)

O cantor Gusttavo Lima será atração do São João de Jequié, no Centro Sul da Bahia, em 2025. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura e Turismo da cidade na manhã desta quarta-feira (7). O cachê do cantor, segundo o órgão municipal, será patrocinado pela iniciativa privada. >

Até o momento, não há informações sobre o valor que será investido para ter o Embaixador na festa municipal. No ano passado, Gusttavo Lima teve o maior cachê do São João da Bahia, segundo dados do Painel Junino do Ministério Público da Bahia. Ele recebeu R$ 1,1 milhão para se apresentar na festa de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, no dia 30 de junho. >