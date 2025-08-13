OBRAS EM 2029

Conheça as 10 estações da Ferrovia Salvador–Feira; trajeto terá 35 minutos

Projeto terá oito paradas para passageiros e duas para cargas; início das obras está previsto para 2029

Yan Inácio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 05:15

Projeto ainda está em análise pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) Crédito: Divulgação

O projeto da Ferrovia Salvador-Feira de Santana, que pretende ligar os municípios em 35 minutos, terá oito paradas para passageiros e duas para cargas, com 98 km de extensão (confira as estações abaixo). A proposta, liderada pela empresa TIC Bahia, aguarda a autorização ferroviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Em seguida, o processo será encaminhado ao Ministério dos Transportes, que avaliará a viabilidade do projeto como política pública. Segundo a ANTT, a proposta está em fase de análise do mérito da documentação apresentada. Entre os pontos que precisam ser avaliados estão: regularidade jurídica, idoneidade, capacidade técnica e financeira da empresa requerente, além de aderência do projeto às normas aplicáveis.

Segundo Danilo Silva, engenheiro da TIC Bahia, a expectativa é que o trem transporte cerca de 85 mil passageiros diariamente e por volta de 23 milhões por ano, com velocidade que pode chegar a 160 km/h e integração com ônibus interurbanos e metropolitanos. Já a tarifa, de acordo com o engenheiro, será correspondente aos preços do transporte intermunicipal, ou seja, acompanhará os valores das passagens rodoviárias para Feira de Santana.

Um levantamento da reportagem nos maiores sites de venda de passagens para o município a duas horas de Salvador mostra que atualmente as tarifas custam a partir de R$ 38,95, na classe convencional e R$ 55,79, na executiva. Segundo o engenheiro, o objetivo é manter a tarifa com o mesmo valor da passagem rodoviária para incorporar passageiros que vêm desses modais.

No âmbito do transporte de cargas, também há a possibilidade de integração com outras malhas ferroviárias, como a Ferrovia Integração Oeste-Leste (Fiol) e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), para facilitar o escoamento de cargas pelos portos de Aratu, Salvador e pelo Estaleiro Enseada. O projeto deve se inserir nos termos da Lei 14.273/2021, que estabelece o marco legal do setor ferroviário.

Os investimentos privados serão em torno de R$ 6,8 bilhões, com expectativa de faturamento anual de mais de R$1,5 bilhões, segundo Silva. O engenheiro também afirmou que quatro grandes grupos empresariais de Suíça, França, China e Brasil, que não podem ser revelados por conta de termos de confidencialidade, estão envolvidos no projeto.

“O nível de procura e investimento que nós estamos recebendo para esse setor tem sido uma surpresa. A intenção é que a gente possa agregar cada um na sua expertise principal. Tem grupos que, por exemplo, operam em logística, o outro opera a partir de sistemas, o outro tem grupos especializados só em fornecer material rodante.”, disse Silva.

Questionado sobre as ações voltadas para a sustentabilidade, dado o impacto ambiental gerado pela obra, o engenheiro afirmou que, além da instalação de painéis solares para geração de energia limpa, a empresa se “compromete a construir uma reserva ambiental entre as estações de Candeias e São Sebastião do Passé", por onde o trem passará.

“Essa reserva vai ser um pouco maior do que ela deve ser, para que ela possa agregar as compensações ambientais, e para que a gente possa construir ali um parque que vai atrair pesquisa e passeios turísticos. A ideia é recuperar uma mata importante, para entregar para à comunidade um legado ambiental perene de responsabilidade da própria ferrovia”, projetou Silva.

Depois de passar pela aprovação do Ministério dos Transportes, o projeto precisará reunir licenças ambientais dos municípios por onde a ferrovia vai passar, assim como outros trâmites legais, como análise da viabilidade jurídica e orçamentária. Segundo Silva, a expectativa é que o contrato para a construção do projeto seja assinado ainda em 2025 e que as obras comecem no início de 2029.

Conheça as estações da Ferrovia Salvador-Feira

Águas Claras (Salvador, com integração com VLT e nova rodoviária)

Simões Filho (estação de passageiros)

Centro de Controle Operacional de Simões Filho (estação de carga)

Candeias (estação de passageiros)

São Sebastião do Passé (estação de passageiros)

Santo Amaro (estação de passageiros)

Conceição do Jacuípe (estação de passageiros, integração rodoferroviária)

Pátio Ferroviário/CIS (Feira de Santana)

Noide Cerqueira (Feira de Santana)