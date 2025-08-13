REMUNERAÇÃO

Governo propõe aumento salarial de até 22% para 43 mil servidores públicos na Bahia

Proposta foi enviada para Assembleia Legislativa

Esther Morais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07:14

Governo encaminha à Alba projetos de Lei com propostas de ganhos salariais para 43 mil servidores públicos Crédito: Rafael Martins/GOVBA

A Secretaria da Administração encaminhou para Assembleia Legislativa seis Projetos de Lei que alteram a estrutura remuneratória de 43,4 mil servidores públicos na Bahia. As propostas preveem ganhos salariais que variam entre 10,2% e 22,1%, divididos em dois anos (2025/2026).

As medidas vão gerar um impacto econômico para os cofres públicos estaduais de R$ 118,5 milhões até o fim deste ano, R$ 339,8 milhões em 2026, além de R$ 377,8 milhões no ano de 2027.

Os Projetos de Lei visam beneficiar 53 carreiras do funcionalismo público estadual, sendo 34 de nível superior e 19 de nível médio. Caso aprovadas pelo Poder Legislativo, os PLs vão reestruturar e alterar a estrutura remuneratória das carreiras, possibilitando a promoção dos cargos e gerando ganhos salariais nos próximos dois anos.

Os reajustes serão implementados na folha de pagamento subsequente, logo após decisão da Assembleia Legislativa, em caso de aprovação. Os percentuais foram frutos de acordos entre Governo e entidades de representação dos servidores.

Os seis Projetos de Lei vão beneficiar as carreiras dos seguintes Grupos Ocupacionais: Artes e Cultura, Comunicação Social, Técnico Administrativo, Técnico Específico, Serviços de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral do Estado, Gestão Pública, Obras Públicas e Fiscalização e Regulação