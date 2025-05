FESTA

Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon e mais: prefeitura baiana anuncia atrações do São João 2025

Festa de Santo Estêvão, no Centro Norte da Bahia, acontecerá entre 20 e 23 de junho

Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2025 às 08:04

Solange Almeida Crédito: Divulgação

A prefeitura de Santo Estêvão, no Centro Norte baiano, divulgou a grade de atrações do São João de 2025. O evento acontecerá na Praça Sete de Setembro, entre 20 e 23 de junho. Entre os artistas confirmados, estão: Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon, Heitor Costa, Limão com mel e mais (veja lista completa abaixo). >

A divulgação das atrações ocorreu oficialmente na segunda-feira (5), durante um evento de lançamento da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Secult). A grade já foi publicada nas redes sociais da prefeitura. >

Confira a grade completa do São João de Santo Estevão 2025: Marcynho Sensação, Magníficos, Targino Gondim, Kevi Jonny, Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Heitor Costa, Theuzinho, Flávio Leandro, Solange Almeida, Tony Salles, Toca do Vale, Forró do Tico, França, Forrozão das Antigas, Lucas Viana, Os Falcões, Naldo Lima, Jaldo Sem Retoque, Igor Salles, Vinny Brasil, Brenno Oliveira, Marcos André, Donna Flor e Xinela de Couro. >