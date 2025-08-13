Acesse sua conta
Bombeiros resgatam filhotes de gato presos em bueiro na Bahia

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:54

Um dos gatinhos após o resgate de dentro do bueiro
Um dos gatinhos após o resgate de dentro do bueiro Crédito: Divulgação CBMB

Equipes da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, resgataram dois filhotes de gato na manhã desta quarta-feira (13). Os felinos haviam caído dentro de um bueiro na Rua P, no bairro Top Park.

A pessoa que pediu o socorro entrou em contato pedindo apoio, e os agentes, que pertencem ao 17º Batalhão, em Barreiras, se deslocaram para o local. Utilizando uma rede e um laçador, os bombeiros conseguiram retirar os animais com segurança.

Bombeiros resgatam filhotes de gato no interior

Bombeiro mostra um dos gatinhos resgatados por Divulgação CBMB
Detalhe do resgate na manhã desta quarta (13), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado por Divulgação CBMB
Agentes usaram uma rede e um laçador por Divulgação CBMB
Após o resgate, os filhotes foram entregues aos cuidados da pessoa que solicitou o atendimento por Divulgação CBMB
Bombeiro exibe um dos filhotes de gatinho resgatados por Divulgação CBMB
1 de 5
Bombeiro mostra um dos gatinhos resgatados por Divulgação CBMB

Após o resgate, os filhotes foram entregues aos cuidados da própria solicitante. Caso os cidadãos se deparem com situações como essa, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado através do número 193.

