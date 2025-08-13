Bombeiros resgatam filhotes de gato presos em bueiro na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:54
Equipes da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, resgataram dois filhotes de gato na manhã desta quarta-feira (13). Os felinos haviam caído dentro de um bueiro na Rua P, no bairro Top Park.
A pessoa que pediu o socorro entrou em contato pedindo apoio, e os agentes, que pertencem ao 17º Batalhão, em Barreiras, se deslocaram para o local. Utilizando uma rede e um laçador, os bombeiros conseguiram retirar os animais com segurança.
Bombeiros resgatam filhotes de gato no interior
Após o resgate, os filhotes foram entregues aos cuidados da própria solicitante. Caso os cidadãos se deparem com situações como essa, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado através do número 193.