SALVOS

Bombeiros resgatam filhotes de gato presos em bueiro na Bahia

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (13)

Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:54

Um dos gatinhos após o resgate de dentro do bueiro Crédito: Divulgação CBMB

Equipes da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, resgataram dois filhotes de gato na manhã desta quarta-feira (13). Os felinos haviam caído dentro de um bueiro na Rua P, no bairro Top Park.

A pessoa que pediu o socorro entrou em contato pedindo apoio, e os agentes, que pertencem ao 17º Batalhão, em Barreiras, se deslocaram para o local. Utilizando uma rede e um laçador, os bombeiros conseguiram retirar os animais com segurança.

Bombeiros resgatam filhotes de gato no interior 1 de 5