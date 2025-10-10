Acesse sua conta
‘São repugnantes’: secretário Felipe Freitas reage às imagens de PM agredindo homem

Agentes envolvidos foram encaminhados à Corregedoria-geral

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:49

Policial militar dá tapa na cara de homem durante protesto em Salvador
Policial militar dá tapa na cara de homem durante protesto em Salvador Crédito: Reprodução

O secretário de Justiça e Direitos Humanos Felipe Freitas classificou como repugnantes as imagens de um policial militar agredindo um morador na noite de quinta-feira (09), em São Marcos.  A manifestação pedia justiça pela morte de Caíque dos Santos Reis, baleado numa ação policial no bairro, no dia 28 de setembro, quando um dos agentes deu um tapa no rosto de um dos manifestantes.  

“As imagens que circulam nas redes sociais, da repressão às manifestações ocorridas, são repugnantes. A conduta daqueles policiais é totalmente incompatível com qualquer parâmetro de segurança pública em uma democracia. As cenas de um policial agredindo um morador são inadmissíveis e destoam de qualquer parâmetro de atuação dentro da legalidade”, diz a nota do secretário.  

Freitas pede à cúpula do comando-geral da PM celeridade no processo investigatório e que os agentes envolvidos no episódio “sejam imediatamente afastados de suas atividades, bem como que sejam adotadas as medidas para proteção dos moradores que estão mobilizados”. “Nenhum cidadão pode ser retaliado ou reprimido por questionar a atuação policial”, diz o posicionamento.  

Leia a nota na íntegra

Nota do Secretário de Justiça e Direitos Humanos Felipe Freitas

As imagens que circulam nas redes sociais, da repressão às manifestações ocorridas nesta quinta-feira, 09, no bairro de São Marcos, em Salvador, são repugnantes. A conduta daqueles policiais é totalmente incompatível com qualquer parâmetro de segurança pública em uma democracia. As cenas de um policial agredindo um morador são inadmissíveis e destoam de qualquer parâmetro de atuação dentro da legalidade.

O comando da corporação informou, em nota, que determinou o encaminhamento dos policiais envolvidos à Corregedoria Geral da PM nas primeiras horas desta sexta-feira (10). Um inquérito policial e um processo disciplinar foram abertos para apurar as circunstâncias da agressão. A corporação declarou ainda, que repudia condutas que desrespeitem os princípios da legalidade, da ética e dos direitos humanos.

A minha expectativa é que o Comando Geral da Polícia Militar do Estado seja célere no processo investigatório, e que os policiais sejam imediatamente afastados de suas atividades, bem como que sejam adotadas as medidas para proteção dos moradores que estão mobilizados. Nenhum cidadão pode ser retaliado ou reprimido por questionar a atuação policial.

Esta semana, atendemos aos familiares de Caíque dos Santos Reis - jovem morto no dia 28 de setembro, durante uma operação policial em São Marcos -, moradores da comunidade e integrantes do Conselho Estadual de Proteção aos Direitos Humanos. Na ocasião, falamos sobre a necessidade de apuração rigorosa dos casos; apoio à comunidade; e garantia do direito à livre manifestação e organização dos movimentos sociais.

Formalizei junto ao Comando Geral da Polícia Militar, e junto ao Ministério Público do Estado, as denúncias que recebi dos moradores de São Marcos.

