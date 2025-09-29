COLUNA BRUNO WENDEL

Símbolo de Adidas vira código de crime e comerciante sofre ameaça de facção rival

O episódio aconteceu no bairro da Pituba

Bruno Wendel

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:00

As três listas que são símbolo da mundialmente Adidas têm outro significado em Salvador – e podem ser mortais. Na Pituba, os icônicos riscos são associados ao Bonde de Maluco (BDM). Um comerciante, que usava uma camisa da marca, conta que na Rua Pará foi advertido por um homem há uma semana.