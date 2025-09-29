Símbolo de Adidas vira código de crime e comerciante sofre ameaça de facção rival

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:00
As três listas que são símbolo da mundialmente Adidas têm outro significado em Salvador – e podem ser mortais. Na Pituba, os icônicos riscos são associados ao Bonde de Maluco (BDM). Um comerciante, que usava uma camisa da marca, conta que na Rua Pará foi advertido por um homem há uma semana.
“Ele disse: ‘aí é ‘três’ e aqui nós somos ‘dois’. Cuidado’. Troquei e voltei a trabalhar. Me senti ameaçado”, conta a fonte. O sinal “dois” é usado pelo Comando Vermelho (CV), que tem o reduto no Nordeste de Amaralina, cujo acesso é também pela Rua Pará.
Fica o alerta: um jovem foi morto em Saubara por usar uma camisa com o Mickey Mouse, símbolo da A Tropa; em Salvador, estudantes tiveram que abandonar uma escola após aderirem à moda de três riscos nas sobrancelhas.