Ameaçado por facção: ex-delegado-geral fala sobre retaliação

Ele recusou trabalhos após deixar o cargo

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 05:00

Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico Crédito: Robson Mendes/Arquivo CORREIO

O delegado Bernardino Brito Filho dedicou 35 anos à polícia baiana. Hoje aposentado, passou por várias delegacias no interior, foi diretor de departamento, delegado geral-adjunto, até chegar ao cargo mais importante da corporação: em 2015, ele foi nomeado delegado-geral da Polícia Civil da Bahia (PCBA). No entanto, o fato de ele, na ocasião, ocupar o topo da cúpula da PC, não intimidou o crime organizado. “Fui ameaçado por um chefe do tráfico”, revela Bernardino com exclusividade ao CORREIO.

Bernardino e outro ex-delegado geral relataram ao CORREIO a sensação de vulnerabilidade em que se encontram após deixarem o cargo de gestor da PCBA, pois não têm escoltas. Durante a entrevista, ele lamentou o assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo Ruy Ferraz, no último dia 15. “Era um gestor muito ativo, inteligente. Fomos contemporâneos. Chegou a vir à Bahia num encontro de delegados-gerais. Chegamos a fazer curso de especialização juntos”, declara Brito.

Ruy foi perseguido e executado por encapuzados. Ele não tinha escolta e fora ameaçado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) após transferir lideranças para presídio federal. Ao comentar a trágica morte do colega, Bernardino lembrou que, quando delegado-geral, também foi intimidado pelo crime organizado. “O chefe de uma facção criminosa, que a gente conseguiu prender 11, mandou o filho dar o recado”, revela o ex-gestor, sem dar mais detalhes sobre o teor da ameaça, mas garantiu que na ocasião as forças de segurança não recuaram.

Ex-delegado foi executado após capotar carro
Ex-delegado foi executado após capotar carro Crédito: Reprodução

Aposentado, Bernardino recusou novos trabalhos. “Fui requisitado pela gestão privada e para ser secretário de administração e de defesa social, mas preferi não. Optei por descansar. Foram 35 anos de polícia. Ainda recebo convites, mas não quero”, diz ele, que também declinou propostas na política. Fora da instituição, Ruy ocupava o cargo de secretário de administração na cidade paulistana de Praia Grande, quando foi seguido e morto.

Indignação

Para o ex-delegado-geral da PC, o assassinato de Ruy foi mais que uma “covardia”. “Aquilo (execução) foi uma demonstração de vingança, um recado para o Estado. Não podemos deixar crescer um estado paralelo. A vulnerabilidade é grande”, declara Brito, que não tem escolta policial. “Oficialmente, não temos nenhuma proteção, mas sempre que preciso, as instituições têm me proporcionado um suporte”, pontua.

Um outro ex-dirigente da PCBA, que também relatou a ausência de proteção, comentou o assassinato em São Paulo. “É uma ousadia do tráfico se colocar superior às instituições policiais. É preciso trabalhar no endurecimento, inclusive das ações, para que a sociedade tenha tranquilidade, porque esses acontecimentos vêm de hierarquia e existe um setor específico só para isso", conclui.

Polícia Civil no combate ao crime organizado na Bahia

Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO

Posicionamento

A reportagem perguntou à Polícia Civil (PCBA), à Secretaria de Segurança Pública (SSPBA) e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (Adpeb) o que têm a dizer sobre a vulnerabilidade de ex-delegados-gerais. Até o momento, não há respostas. O espaço segue aberto.

