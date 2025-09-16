CRIME

Ex-delegado geral de São Paulo é fuzilado após perseguição em trânsito

Ruy Ferraz Fontes foi executado no litoral paulista

Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:46

Ex-delegado foi executado após capotar carro Crédito: Reprodução

Uma perseguição acabou na morte de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado geral da Polícia Civil (PC) de São Paulo, em Praia Grande, no litoral do estado paulista na noite de segunda-feira (15), O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento que Ruy, que comandou a PC entre 2019 e 2022, é perseguido, chega a bater em um ônibus, capota e vira alvo de tiros disparados por criminosos.

Encapuzados, três homens armados com fuzis dispararam contra o ex-delegado antes de voltar ao carro usado na ação e fugir do local. Apesar de ter 40 anos de atuação como policial, Ruy estava fora da instituição e atuava como secretário de administração em Praia Grande.

Segundo informações iniciais, Ruy só bateu o carro e capotou após ser baleado pelos criminosos. A ação foi registrada por das 18h, na Avenida Dr, Roberto de Almeida Vinhas, no bairro de Nova Mirim, próximo ao fórum da cidade. Depois do tiroteio, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender Ruy, mas o ex-delegado estava sem sinais vitais.

Governador de Sâo Paulo, Tarcísio de Freitas lamentou a morte de Ruy, citando o legado dos 40 anos de trabalho dele e assegurando o empenho na investigação do caso. “Estamos trabalhando para identificar e prender os criminosos responsáveis, para que sejam exemplarmente punidos pela Justiça, com todo o rigor da lei”, escreveu nas redes sociais.