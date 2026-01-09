Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Promotor do MP e família são feitos reféns após sete criminosos invadirem residência

Suspeitos levaram celulares e notebooks e realizaram transações bancárias por meio de aplicativos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Esther Morais

  • Estadão

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:46

Promotor do MP e família são feitos reféns após sete criminosos invadirem residência Crédito: Seção de Comunicação Social da Guarda Municipal de Itatiba

Um promotor do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a família dele foram feitos reféns na manhã de quarta-feira (7), após sete criminosos invadirem a residência onde moram, no município de Monte Alegre do Sul, no interior do estado.

De acordo com informações apuradas, o grupo entrou no imóvel por volta das 6h30, pelos fundos da casa, após cortar a cerca. O promotor, a esposa e os filhos foram amarrados em um dos cômodos, enquanto os suspeitos reviravam o local.

Durante a ação, os criminosos levaram celulares e notebooks e realizaram transações bancárias por meio de aplicativos. A polícia não informou o valor total roubado.

Horas depois, um suspeito foi preso em Itatiba, cidade vizinha. Ele foi abordado na Rodovia Perimetral de Itatiba, quando estava em um Corsa, veículo que teria sido usado no crime. Segundo a polícia, o homem confessou a participação, tentou subornar os agentes e acabou preso em flagrante.

Ainda de acordo com a polícia, outros veículos utilizados pelos criminosos já foram identificados. Um deles foi apreendido em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. As investigações seguem para localizar os demais envolvidos.

Mais recentes

Imagem - Adolescente tenta envenenar os pais com chumbinho após ter namoro proibido

Adolescente tenta envenenar os pais com chumbinho após ter namoro proibido
Imagem - Medicamentos são recolhidos de farmácias após erro na troca de embalagens

Medicamentos são recolhidos de farmácias após erro na troca de embalagens
Imagem - União Europeia aprova acordo de livre comércio com Mercosul após 25 anos de negociação

União Europeia aprova acordo de livre comércio com Mercosul após 25 anos de negociação

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
03

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Imagem - O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem
04

O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem