CRIME

Promotor do MP e família são feitos reféns após sete criminosos invadirem residência

Suspeitos levaram celulares e notebooks e realizaram transações bancárias por meio de aplicativos



Esther Morais

Estadão

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:46

Promotor do MP e família são feitos reféns após sete criminosos invadirem residência Crédito: Seção de Comunicação Social da Guarda Municipal de Itatiba

Um promotor do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a família dele foram feitos reféns na manhã de quarta-feira (7), após sete criminosos invadirem a residência onde moram, no município de Monte Alegre do Sul, no interior do estado.

De acordo com informações apuradas, o grupo entrou no imóvel por volta das 6h30, pelos fundos da casa, após cortar a cerca. O promotor, a esposa e os filhos foram amarrados em um dos cômodos, enquanto os suspeitos reviravam o local.

Durante a ação, os criminosos levaram celulares e notebooks e realizaram transações bancárias por meio de aplicativos. A polícia não informou o valor total roubado.

Horas depois, um suspeito foi preso em Itatiba, cidade vizinha. Ele foi abordado na Rodovia Perimetral de Itatiba, quando estava em um Corsa, veículo que teria sido usado no crime. Segundo a polícia, o homem confessou a participação, tentou subornar os agentes e acabou preso em flagrante.