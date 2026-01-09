Acesse sua conta
Advogada é presa pela sexta vez por furto de bebidas importadas

Segundo a polícia, a advogada foi flagrada furtando garrafas de bebidas importadas de alto valor comercial, entre elas champanhe e whisky

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:29

A advogada Bruna Xavier Kfuri foi flagrada em vídeo
A advogada Bruna Xavier Kfuri foi flagrada em vídeo Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (8), a advogada Bruna Xavier Kfuri, de 31 anos, por furto qualificado em um supermercado da Zona Sul da capital. 

A investigada é velha conhecida das autoridades e acumula diversas passagens por crimes patrimoniais. Segundo a polícia, Bruna foi flagrada furtando garrafas de bebidas importadas de alto valor comercial, entre elas champanhe e whisky.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

