Advogada é presa pela sexta vez por furto de bebidas importadas

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:29
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (8), a advogada Bruna Xavier Kfuri, de 31 anos, por furto qualificado em um supermercado da Zona Sul da capital.
A investigada é velha conhecida das autoridades e acumula diversas passagens por crimes patrimoniais. Segundo a polícia, Bruna foi flagrada furtando garrafas de bebidas importadas de alto valor comercial, entre elas champanhe e whisky.