Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o dono dos 22 fuzis apreendidos dentro de bunker na Bahia? Saiba

O arsenal foi encontrado em um sítio, em Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:00

Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari Crédito: Divulgação

As armas estavam enumeradas, para facilitar o controle do dono. Os 22 fuzis apreendidos pela polícia em um bunker em um sítio de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no último dia 19, pertencem ao traficante Fábio Souza dos Santos, o ‘Geleia’, que estampa hoje a carta ‘Oito de Ouros’ do Baralho do Crime. Ele é uma das lideranças do Bonde do Maluco (BDM).  

Foragido, ‘Geleia’ tem a função de ‘torre’ do BDM, ou seja, de posição política capaz de influenciar os demais. Quando cumpria pena dentro da Penitenciária Lemos Brito (PLB), o traficante era cercado de mordomias, conforme denúncia exclusiva do CORREIO.     

Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari

Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Polícia apreende mais de 20 fuzis em Camaçari por Divulgação
1 de 4
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação

De acordo com fontes da Polícia Civil, ‘Geleia’ estaria hoje no Paraguai, de onde envia os fuzis para abastecer a facção. O arsenal tirado de circulação estava pronto para ser distribuído na RMS, quando os agentes chegaram ao local, na região conhecida como Boa União, em Vila de Abrantes. Outro integrante apontado como responsável pelas armas é um homem identificado como Izan, considerado outra 'torre' da organização.

Foram apreendidos 22 fuzis montados, dos calibres 7,62 e 5,56, além de outros fuzis desmontados, quantidade abundante de munições de diversos calibres e 22 tabletes de cocaína. Na ocasião, somente o caseiro foi preso.

Mordomias do BDM na PLB

Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Um homem foi flagrado tentando Conjunto Penal Masculino de Salvador, no Complexo da Mata Escura , tentando acessar a área de segurança da Penitenciária Lemos de Brito (PLB) por Divulgação
Penitenciária Lemos Brito por Arquivo CORREIO
Mais de 30 facas e celulares foram apreendidos dentro da Penitenciária Lemos Brito (PLB) por Divulgação
Fuga de detentos no Complexo da Mata Escura por Reprodução
Carros esperavam para ajudar na fuga por Reprodução
Ação policial tenta recapturar detentos em fuga por Alberto Maraux/SSP-BA
Fábio Souza dos Santos, o “Geleia” por Divulgação
Complexo Penitenciário da Mata Escura por Marina Silva/CORREIO
Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador por Marina Silva
Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador por Marina Silva
Um homem foi flagrado tentando Conjunto Penal Masculino de Salvador, no Complexo da Mata Escura , tentando acessar a área de segurança da Penitenciária Lemos de Brito (PLB) por Divulgação
Ederlan Mariano chega ao Complexo Penitenciário da Mata Escura por Arisson Marinho/CORREIO
Fuga de detentos no Complexo da Mata Escura por Reprodução
Condições precária de habitação por Divulgação/MPBA
Complexo Penitenciário da Mata Escura por Divulgação/MPBA
A ação da polícia foi realizada em presídio por Hildazio Santana/Divulgação
Presídio Salvador: celulares, armas brancas e anotações suspeitas são encontradas em celas de líderes de facções por Divulgação/Seap
Revista em presídios de Salvador e Lauro de Freitas por Divulgação Seap
Intervenção no presídio por Seap
Material apreendido no presídio por Divulgação
1 de 37
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução

Leia mais

Imagem - Cartas letais: saiba quem são os alvos prioritários da Secretaria de Segurança Pública

Cartas letais: saiba quem são os alvos prioritários da Secretaria de Segurança Pública

Imagem - Mais de 20 tiros: empresário morto foi visitar uma mulher, mas encontrou o PCC

Mais de 20 tiros: empresário morto foi visitar uma mulher, mas encontrou o PCC

Imagem - Poder, droga e sangue: quem é a mulher no comando da ‘Tropa da Juba’, filiada ao CV?

Poder, droga e sangue: quem é a mulher no comando da ‘Tropa da Juba’, filiada ao CV?

Mais recentes

Imagem - O segredo do Carnaval de Salvador: 16 milhões de pessoas e quase nenhum incidente

O segredo do Carnaval de Salvador: 16 milhões de pessoas e quase nenhum incidente
Imagem - Bahia: os sem escoltas, a execução autorizada e o 'tribunal do crime'

Bahia: os sem escoltas, a execução autorizada e o 'tribunal do crime'
Imagem - Salvador é o sexto maior mercado de carros elétricos no Brasil; veja o ranking

Salvador é o sexto maior mercado de carros elétricos no Brasil; veja o ranking

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
02

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'

Imagem - Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil
03

Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo