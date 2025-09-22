COLUNA BRUNO WENDEL

Quem é o dono dos 22 fuzis apreendidos dentro de bunker na Bahia? Saiba

O arsenal foi encontrado em um sítio, em Camaçari

Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:00

Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari Crédito: Divulgação

As armas estavam enumeradas, para facilitar o controle do dono. Os 22 fuzis apreendidos pela polícia em um bunker em um sítio de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no último dia 19, pertencem ao traficante Fábio Souza dos Santos, o ‘Geleia’, que estampa hoje a carta ‘Oito de Ouros’ do Baralho do Crime. Ele é uma das lideranças do Bonde do Maluco (BDM).

Foragido, ‘Geleia’ tem a função de ‘torre’ do BDM, ou seja, de posição política capaz de influenciar os demais. Quando cumpria pena dentro da Penitenciária Lemos Brito (PLB), o traficante era cercado de mordomias, conforme denúncia exclusiva do CORREIO.

De acordo com fontes da Polícia Civil, ‘Geleia’ estaria hoje no Paraguai, de onde envia os fuzis para abastecer a facção. O arsenal tirado de circulação estava pronto para ser distribuído na RMS, quando os agentes chegaram ao local, na região conhecida como Boa União, em Vila de Abrantes. Outro integrante apontado como responsável pelas armas é um homem identificado como Izan, considerado outra 'torre' da organização.

Foram apreendidos 22 fuzis montados, dos calibres 7,62 e 5,56, além de outros fuzis desmontados, quantidade abundante de munições de diversos calibres e 22 tabletes de cocaína. Na ocasião, somente o caseiro foi preso.