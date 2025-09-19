Acesse sua conta
22 fuzis são apreendidos em esconderijo do tráfico em Camaçari

Polícia realizou operação nesta sexta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:38

Polícia apreende mais de 20 fuzis em Camaçari
Polícia apreende mais de 20 fuzis em Camaçari Crédito: Divulgação

Um ponto de armazenamento de armas e drogas utilizado por uma organização criminosa foi localizado na região conhecida como Boa União, em Vila de Abrantes, Camaçari, na tarde desta sexta-feira (19). A informação foi confirmada pela Polícia Civil. 

Foram apreendidos 22 fuzis montados, dos calibres 7,62 e 5,56, além de outros fuzis desmontados, grande quantidade de munições de diversos calibres e 22 tabletes de cocaína.

A operação foi iniciada pela 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes e conta com o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que está no local realizando a perícia do material apreendido. As diligências seguem em andamento, e o balanço da operação ainda será divulgado. 

