BARALHO DO CRIME

Cartas letais: saiba quem são os alvos prioritários da Secretaria de Segurança Pública

Eles são integrantes do Comando Vermelho, Bonde do Maluco, Katira e outras facções

Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 05:00

Saiba quem são os bandidos mais perigosos do Baralho do Crime Crédito: Reprodução

Eles são homicidas, traficantes e assaltantes que estampam as cartas mais altas no jogo da Segurança Pública (SSPBA). Na mira do Serviço de Inteligência da Polícia Civil estão lideranças das principais organizações criminosas do estado, alguns protegidos em morros cariocas. Outros, procurados por crimes que repercutiram no país, como foi o assassinato da líder quilombola e ialorixá Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, executada em 2023. Ao todo, eles são os 16 principais rostos exibidos nos naipes do Baralho do Crime (BC), ferramenta que reúne os homens e mulheres mais perigosos da Bahia.

Com a prisão de Josevan Dionísio dos Santos, o ‘BZ’ ou ‘Buzuim’, no último dia 12, agora só resta um foragido dos seis envolvidos na morte de Mãe Bernadete, baleada no dia 17 de agosto de 2023, na comunidade de Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O nome dele é Murilo dos Santos, o ‘Maquinista’, conhecido também como ‘Gordo’ e é o ‘Às de Ouros’ do BC. Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu um áudio em que o Bonde do Maluco (BDM) decretava a morte da religiosa, porque ela pretendia denunciar a expansão da facção na região. Nas primeiras horas desta quinta-feira (18), equipes da Polícia Civil realizaram uma operação em Salvador e RMS e quatro homens morreram e 14 foram presos na tentativa de prender 'Maquinista'.

Líder do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE) Ednaldo Pereira Souza, o ‘Dadá’ ou ‘Thormira’ passou a ser a ‘Damas de Ouros’, após ele e outros 15 internos terem sido resgatados do Conjunto Penal de Eunápolis resgatados por homens armados em dezembro de 2024. Com a investigação, o Ministério Público do Estado (MPBA) denunciou a ex-diretora da unidade, Joneuma Silva Neves, por estar diretamente ligada à fuga em massa. Ela e ‘Dadá’, com quem mantinha um relacionamento amoroso, teriam arquiteto tudo. A ex-diretora está presa e ‘Dadá’ teria rompido com o Primeiro Comando da Capital (PCC) para se aliar ao Comando Vermelho (CV), isso explicaria o fato de ele ter sido visto no Rio Vermelho em áreas do CV.

Um dos principais fornecedores de armas do CV na Bahia, Anderson Souza de Jesus, o ‘Buel’, entrou no BC em agosto do ano passado, passou a ser o ‘Rei de Copas’. Apelidado também como Cris, em uma alusão ao seriado norte-americano “Todo Mundo Odeia o Cris”, ele controla o tráfico no Complexo do Nordeste de Amaralina, Tancredo Neves, Arenoso e Cosme de Farias, em Salvador, bem como em Itinga e Portão, bairros de Lauro de Freitas, além da Ilha de Vera Cruz.

‘Buel’ estaria no Complexo da Penha, juntamento com o comparsa, o ‘Às de Copas’ Sidmar Soares Santos, que atende pela alcunha de ‘Bolota’. Em abril de 2023, os dois foram assuntos dos noticiários nacionais, após dois carros elétricos terem sido recuperados na comunidade. No local, os policiais encontraram até um posto de abastecimento para os veículos de alto padrão. Na ocasião, um suspeito acabou morto e outro preso. Ambos eram de fora do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, os fugitivos baianos estariam envolvidos no esquema.

‘Galinha Preta’ ou Márcio dos Passos de Jesus, procurado por homicídio, é o ‘Às de Espadas’. O traficante ganhou fama em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), devido à frieza de execução de rivais. Suas ações são marcadas por liderar as emboscadas.

Já a carta ‘Rei de Espada’ é ocupada pelo integrante do CV, Sandro Santos Queiroz, que atende pelo cognome de ‘Real ou Doideira’. Ele é acusado de vários homicídios em Jequié e, em 2022, foi preso no Mato Grosso do Sul, em um condomínio de luxo em Cuiabá. No local, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 17 mil e 100 dólares.

O ‘Às de Pus’ é ‘número 2’ da Katira, facção com predominância na região do Recôncavo do estado. Alan Santos Fonseca, o ‘Júnior Pial’ ou ‘JP’ é quem repassa as ordens do líder e fundador da organização Adilson Souza Lima, o Roceirinho, que está preso. O traficante está no catálogo que reúne os bandidos mais procurados pela polícia baiana desde 2020, quando deveria retornar ao Conjunto Penal de Lauro Freitas, após saída temporária. Na ocasião, ele foi responsável pelos ataques a ônibus incendiados em Valéria.

Manoaldo Falcão Costa Júnior, chamado no mundo do crime de ‘Gordo Paloso’, é também uma das cartas mais valiosas do BC. Com a prisão decretada por homicídio e tráfico de drogas, ele é o ‘Rei de Paus’ e estaria escondido no Rio de Janeiro. O traficante é um dos baianos que a foto divulgada em um dos cartazes do Disque.

Parceria Rio-Bahia

Em junho deste ano, os serviços de Disque Denúncia da Bahia e do Rio de Janeiro anunciaram uma parceria para ajudar as forças de segurança fluminenses a localizar e capturar cinco criminosos considerados de alta periculosidade. Todos são procurados pela Justiça baiana e estão escondidos em comunidades do Rio, segundo as investigações.

O grupo é composto por integrantes de uma facção criminosa envolvida em recentes ataques violentos no interior da Bahia, incluindo o atentado ao diretor do presídio de Eunápolis, disparos contra uma viatura da Polícia Militar e o assassinato brutal de um motorista de aplicativo no Extremo Sul do estado. A execução, segundo as investigações, foi registrada em vídeo pelos próprios criminosos.

Os cinco alvos fazem parte do "Baralho do Crime", lançado em 2011 e até o mês de julho deste ano, já foram localizados 463 criminosos. A atual campanha mira diretamente lideranças da facção que ordenou os ataques e fugiu para o Rio após os crimes. Além de ‘Dadá’, ‘Buel’, ‘Real’ e ‘Gordo Paloso’, José Carlos Ferreira dos Santos, o ‘Zói de Gato’, está nesta lista.

Quem estiver no Rio pode passar informações pela Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa) ou Aplicativo: Disque Denúncia RJ.