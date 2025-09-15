COLUNA BRUNO WENDEL

Comando Vermelho: saiba quem é ‘braço direito’ da líder da ‘Tropa da Juba’

Facção é uma filial do CV em Feira de Santana

Bruno Wendel

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 12:37

'MT' 'braço direito' de 'Juba', líder da 'Tropa da Juba' Crédito: Redes sociais

Matheus Queiroz Alves, conhecido como ‘MT’, ‘DREAD’ ou ‘DRED’, figura entre os principais integrantes da ‘Tropa da Juba’, facção investigada pela Polícia Civil, ligada ao Comando Vermelho em Feira de Santana. Ele é companheiro e o ‘braço direito’ da líder do grupo, Juliana Almeida Leite, a ‘Juba’. Ambos são procurados.

Segundo a investigação, em diálogos entre os dois, ‘Juba’ diz para ele se manter atento, demonstrando que o companheiro está incumbido de atividades de vigilância armada ou de defesa territorial da facção.

Para o Ministério Público, o traficante tem envolvimento direto como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e participação em ações armadas e homicídios, conforme indica o padrão de atuação do grupo.