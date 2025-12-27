ALÔ ALÔ BAHIA

Doações à Mansão do Caminho caem 25% após falecimento de Divaldo Franco

Revista Veja São Paulo aponta capital baiana como destino mais quente do verão, com alta no turismo, novos investimentos e revitalização do Centro Histórico

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08:00

Mansão do Caminho registra queda de 25% nas doações após morte de Divaldo Franco Crédito: Divulgação

Mansão do Caminho registra queda de 25% nas doações após morte de Divaldo Franco; saiba como ajudar

O Alô Alô Bahia acaba de lançar seu primeiro podcast, com uma série especial dedicada à Mansão do Caminho, uma das mais importantes instituições filantrópicas da Bahia. A produção, lançada no Dia da Solidariedade, revisita a história da obra social e analisa os desafios enfrentados após a morte de Divaldo Franco, em maio de 2025, aos 98 anos.

Fundada em 1955, por Divaldo Franco e Nilson Pereira, a Mansão do Caminho ocupa uma área de 78 mil metros quadrados no bairro de São Rafael e atende, diariamente, cerca de cinco mil pessoas em situação de vulnerabilidade. O complexo reúne ações nas áreas de educação, assistência social, saúde e acolhimento espiritual, sem exigência de vínculo religioso para acesso aos serviços.

De acordo com o podcast, a instituição enfrenta uma redução de aproximadamente 25% na arrecadação de doações. “As contribuições diminuíram. As pessoas continuam ajudando, mas aquelas doações impulsionadas pelo fenômeno Divaldo Franco já não existem mais”, afirmou Mário Sérgio Almeida, presidente da Mansão do Caminho.

A série conta com quatro episódios e foi construída a partir de um trabalho de escuta e imersão no cotidiano da instituição. O jornalista Kirk Moreno, responsável pelo roteiro e apresentação, acompanhou de perto a rotina do espaço e entrevistou dirigentes, funcionários, voluntários, beneficiados e apoiadores, entre eles o músico Carlinhos Brown.

Como ajudar

A Mansão do Caminho oferece diversas formas de doação. Entre elas está o projeto Adote uma Turma, que garante a permanência de alunos em sala de aula. Com R$ 7,5 mil mensais é possível manter metade de uma turma; com R$ 15 mil por mês, 31 estudantes seguem assistidos.

As contribuições podem ser feitas por meio da doação de roupas, alimentos, cadastro na Nota Premiada, Pix (doe@mansaodocaminho.com.br), doações recorrentes pelo site da instituição ou, no caso de empresas, por leis de incentivo fiscal, como o Imposto de Renda e a Lei Rouanet. A instituição realiza auditorias internas e externas, com prestação de contas.

Quem quiser conhecer o trabalho de perto pode agendar uma visita gratuita. Mais informações estão disponíveis no site www.mansaodocaminho.com.br e no Instagram @mansaodocaminho.

Natal em Salvador

Ticiana Villas Boas e Joesley Batista passaram o Natal em Salvador. O casal, que mora em São Paulo, mantém um apartamento na capital baiana, utilizado durante temporadas na cidade. Baiana, Ticiana preserva a tradição de celebrar a data em Salvador, onde costuma reunir família e amigos durante o período de fim de ano. À frente da 55 Design, a empresária também vive um momento de expansão internacional da marca. No último dia 11 de dezembro, ela inaugurou um showroom da empresa na Flórida, nos Estados Unidos, consolidando a presença da 55 no mercado norte-americano.

Ticiana Villas Boas e Joesley Batista Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Direto de Trancoso

A Haute prepara mais uma edição do tradicional Réveillon de Trancoso, um dos calendários de fim de ano mais disputados do país. Para a temporada 2026, a agência reúne grandes marcas como Denza, Zara, Calvin Klein, Iguatemi, Corona e Tanqueray, que assinam ativações ao longo da programação. Há quase 20 anos à frente da curadoria e produção das festas no vilarejo baiano, a Haute atua como agência full service e, neste ano, organiza um calendário com oito festas. “É uma satisfação cocriar experiências alinhadas à essência do Réveillon de Trancoso, aproximando marcas e público”, afirma Bruno Dias, sócio da Haute.

Bruno Dias Crédito: DIVULGAÇÃO

Privacidade à beira-mar

Virginia Fonseca e Vini Jr. escolheram Trancoso, no sul da Bahia, para passar o Natal longe dos holofotes. O casal fechou com exclusividade a Reserva Jacumã, hotel de alto padrão localizado na Praia de Jacumã, vizinha à Praia do Espelho. Com apenas 15 acomodações entre bangalôs e villas, o empreendimento oferece cerca de um quilômetro de praia praticamente deserta, garantindo total privacidade aos hóspedes.

Capa da Vejinha

Salvador é o grande destaque da semana na imprensa do Sudeste. Com a manchete “Axé, Bahia!”, a revista Veja São Paulo dedica a capa da edição atual ao momento de efervescência cultural, gastronômica e turística vivido pela capital baiana, apontada como “a ponte mais quente deste verão” entre Salvador e São Paulo. A reportagem projeta um verão histórico, com expectativa de 3,6 milhões de visitantes — crescimento de 15% — e cerca de 291 mil turistas apenas entre Natal e Réveillon. O interesse vai além do turismo: paulistanos também têm desembarcado na cidade com foco em investimentos, impulsionados pela valorização de áreas estratégicas. Entre os destaques estão a revitalização do Centro Histórico, especialmente a Rua Chile, citada como novo polo de experiências sofisticadas, e o Palacete Tira-Chapéu, que celebra seu primeiro Réveillon após a reabertura.

Hotel Fasano Salvador Crédito: Divulgação

Celebração surpresa