40 dias sem respostas: onde está Thaila? Adolescente some após encontrar traficante

Imagens monstram a jovem saindo de um carro por aplicativo e caminhado com o suspeito em Candeias

Bruno Wendel

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:55

Thaila está sumida há 40 dias, após encontro com traficante Crédito: Redes sociais

Um mistério que completa 40 dias nesta quinta-feira (08). O paradeiro da adolescente Thaila Lima da Cruz, de 17 anos, segue desconhecido desde que ela saiu de casa, em São Francisco do Conde, com destino a uma festa na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram a jovem desembarcando de um carro por aplicativo e, em seguida, encontrando com um homem apontado na investigação como traficante da região. Desde então, Thaila não foi mais vista.

No último dia 5, a Justiça autorizou a quebra do sigilo do celular da adolescente. Com isso, a polícia poderá acessar todo o conteúdo armazenado no aparelho, na tentativa de esclarecer o caso.

Antes de ficar incomunicável, Thaila chegou a ligar para a família, afirmando que estava em uma área de matagal. Após esse contato, todas as redes sociais da jovem foram desativadas.

Nesta segunda-feira, equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas em diferentes pontos de Candeias, mas nenhuma pista concreta sobre o paradeiro da adolescente foi encontrada.