Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

40 dias sem respostas: onde está Thaila? Adolescente some após encontrar traficante

Imagens monstram a jovem saindo de um carro por aplicativo e caminhado com o suspeito em Candeias

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:55

Thaila está sumida há 40 dias, após encontro com traficante
Thaila está sumida há 40 dias, após encontro com traficante Crédito: Redes sociais

Um mistério que completa 40 dias nesta quinta-feira (08). O paradeiro da adolescente Thaila Lima da Cruz, de 17 anos, segue desconhecido desde que ela saiu de casa, em São Francisco do Conde, com destino a uma festa na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram a jovem desembarcando de um carro por aplicativo e, em seguida, encontrando com um homem apontado na investigação como traficante da região. Desde então, Thaila não foi mais vista.

Casos de desaparecimento

Thaila está sumida há 40 dias, após encontro com traficante por Redes sociais
Amigas des por Reprodução
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
Adriana é investigada por tráfico, desaparecimentos e mortes por Reprodução
Adriana é investigada por tráfico, desaparecimentos e mortes por Reprodução
Adriana é investigada por tráfico, desaparecimentos e mortes por Reprodução
Adriana é investigada por tráfico, desaparecimentos e mortes por Reprodução
Adriana é investigada por tráfico, desaparecimentos e mortes por Reprodução
Corpo de jovem que estava desaparecida é encontrado mutilado por cachorros; polícia procura suspeito por Reprodução
Matusalém e Paulo Daniel desapareceram em novembro de 2024 por Reprodução
Buscas na represa da Barragem do Cobre por jovens desaparecidos por Arisson Marinho/CORREIO
Sonda da Marinha será usada na busca por corpos de Paulo Daniel e Matusalém em barragem por Acervo pessoal
https://www.correio24horas.com.br/minha-bahia/funcionarios-desaparecidos-defesa-de-dono-do-ferro-velho-pede-habeas-corpus-preventivo-em-meio-a-buscas-1124 por Marina Silva/CORREIO
Funcionários desaparecidos: defesa de dono do ferro-velho pede habeas-corpus preventivo em meio a buscas por Marina Silva/CORREIO
Ferro-velho foi alvo de buscas da polícia por Reprodução
Ferro-velho interditado em operação de combate a furto de fios em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Parentes protestaram nessa quarta em fente a por Paula Fróes/ CORREIO
Ferro-velho onde Paulo Daniel e Matuzalém trabalham foi palco das buscas pelos jovens por Marina Silva/CORREIO
Operação da Polícia Civil na Barragem do Cobre por Polícia Civil
Corpo de Bombeiros retorna à Barragem do Cobre neste sábado para continuar as buscas por Reprodução/Corpo de Bombeiros
Pedro Segundo Curaçá Chaves, 63 anos, e Rafael Pereira da Silva, 32 anos, estão desaparecidos há 11 dias por Reprodução
Mistério: turistas completam 25 dias de desaparecidos em Eunápolis por site A Gazeta Bahia
Bahia é o sétimo estado com mais registros de desaparecidos por Shutterstock
Mulher estava desaparecido desde segunda-feira (19) por Reprodução/Redes sociais
Jovem estava desaparecida desde o início de abril por Reprodução
Ariane Roma dos Santos está desaparecida desde o dia 25 de junho por Reprodução/Redes Sociais
Médica foi morta em julho de 2023, mas era considerada estava desaparecida por Reprodução
Amanda estava desaparecida desde maio por Reprodução./Acervo pessoal
Daniel está desaparecido há mais de 20 dias por Divulgação
Buscas na represa da Barragem do Cobre por jovens desaparecidos por Arisson Marinho/CORREIO
Amigos estavam desaparecidos desde sábado (11) por Reprodução
Richard de Jesus tinha apenas 21 anos e estava desaparecido desde sexta (27) por Reprodução
Advogado desaparecido é encontrado morto no interior da Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Alan Carlos Nascimento dos Santos, 14 anos, está desaparecido há cerca de 10 dias por Reprodução
Udson estava desaparecido em Santo Antônio de Jesus por Reprodução
Simone Lima Pinho, na época lutando para encontrar sua filha por divulgação
1 de 43
Thaila está sumida há 40 dias, após encontro com traficante por Redes sociais

No último dia 5, a Justiça autorizou a quebra do sigilo do celular da adolescente. Com isso, a polícia poderá acessar todo o conteúdo armazenado no aparelho, na tentativa de esclarecer o caso.

Antes de ficar incomunicável, Thaila chegou a ligar para a família, afirmando que estava em uma área de matagal. Após esse contato, todas as redes sociais da jovem foram desativadas.

Nesta segunda-feira, equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas em diferentes pontos de Candeias, mas nenhuma pista concreta sobre o paradeiro da adolescente foi encontrada.

O principal suspeito do desaparecimento foi ouvido pela polícia no dia 11, na delegacia de Candeias, e liberado em seguida. Ele  havia deixado o sistema prisional recentemente.

Leia mais

Imagem - Execução de trabalhadores espalha medo e afasta técnicos de internet de bairros de Salvador

Execução de trabalhadores espalha medo e afasta técnicos de internet de bairros de Salvador

Imagem - Não pagou pedágio: CV matou comerciante perto de onde técnicos da Claro foram sequestrados

Não pagou pedágio: CV matou comerciante perto de onde técnicos da Claro foram sequestrados

Imagem - PCC: Quem é o 'número 1' da organização criminosa em Salvador?

PCC: Quem é o 'número 1' da organização criminosa em Salvador?

Mais recentes

Imagem - Com tarifaço, produtos baianos perdem mais espaço no mercado norte-americano

Com tarifaço, produtos baianos perdem mais espaço no mercado norte-americano
Imagem - Pressionada, cúpula do PT apresenta proposta a Coronel para evitar racha

Pressionada, cúpula do PT apresenta proposta a Coronel para evitar racha
Imagem - Por que acredito na vitória de ACM Neto em 2026?

Por que acredito na vitória de ACM Neto em 2026?

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas
01

Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'
03

Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
04

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos