Estudantes de Salvador entram mira do “tribunal do crime” após aderirem à moda dos três riscos nas sobrancelhas

Olha só como o tráfico está inserido no cotidiano dos estudantes de Salvador. Além de invadirem unidades de ensino, integrantes do Comando Vermelho obrigam alunos de escolas públicas no Cabula VI a posarem para foto fazendo o símbolo da facção com as mãos. Em seguida, eles jogam nas redes sociais. Isso acontece com meninos que aderiram à moda de três riscos nas sobrancelhas, o que seria para o CV o indicativo de que estes adolescentes moram em área do rival Bonde do Maluco. Mas qual a consequência disso? Se realmente os desenhos fazem alusão à quantidade de letras que compõe a sigla a BDM, ainda que o estilo seja puramente estético, estes jovens, que já tiveram as imagens viralizadas, podem ser julgados como traidores pelo “tribunal do crime”. E o medo de uma tragédia é tão grande, que pelo menos 15 alunos foram afastados pela direção das escolas, segundo os próprios moradores.