'Executaram com quatro tiros', diz vizinha sobre personal morto dentro de academia em Lauro de Freitas

Sandro foi morto dentro da academia. Crédito: Reprodução

A morte de Sandro Vinagre Alves Pereira, 40 anos, assustou e surpreendeu os moradores da Rua Joaquim de Carvalho Campos, no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas, onde está situada a academia Ipitanga Fitness, que pertencia à vítima. De acordo com quem vive na região, Sandro, que também era professor e personal trainer, foi executado por volta das 18h, no início da noite de segunda-feira (18).

Uma vizinha, que mora bem perto do local e preferiu não se identificar, conta que tomou um susto com estrondos dos tiros. "Foi um barulho muito alto porque é aqui pertinho. Executaram com quatro tiros, que foi justamente o que ouvi e o pessoal contou na hora que saí para ver", relata ela, informando que Sandro tinha a academia no local há pelo menos cinco anos.

Ainda de acordo com ela, que conversou com pessoas que estavam na academia no momento da execução, todos ficaram nos fundos da academia no momento da execução. "Os alunos contaram que um homem entrou de capacete e com uma arma na mão gritando para todos irem para trás. Fez com que todo mundo recusasse e ficou de frente para Sandro. Nesse momento, ele atirou e saiu", afirma.

Segundo os relatos da vizinha, só um homem teria sido responsável pelo crime, chegando e saindo sozinho do local. No entanto, informações iniciais apontaram que dois suspeitos encapuzados teriam chegado ao local. Uma equipe da Polícia Militar foi informada da morte e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela 23ª Delegacia, que vai apurar motivação e autoria do crime. Entre os vizinhos e as pessoas que conheciam a vítima, não há qualquer suspeita sobre o que teria motivado o ataque. Isso porque, segundo eles, Sandro era alguém 'muito querido' por todos na região e que mantinha bom relacionamento com alunos e vizinhos.

"Chegava aqui, conversava com todo mundo e dava risada. Era um cara simpático, bem tranquilo inclusive. Tem o estabelecimento dele, trabalhava direito e nunca teve confusão com a gente. Toda vez que passava, fazia questão de cumprimentar quem estivesse", conta um vizinho que malhava na Ipiranga Fitness e também prefere não dizer o nome.

A outra vizinha destaca que todos na rua onde está academia ficaram muito sentidos com a notícia. "Primeiro, foi um susto já que ninguém imaginava uma coisa dessa aqui e com ele. Todos estão muito tristes e sentidos porque era realmente um rapaz bacana e não tínhamos o que dizer dele aqui. É só lamentar mesmo e mandar forças para a família", completa ela.

A Ipitanga Fitness emitiu uma nota de pesar sobre o caso pelas redes sociais para confirmar a morte da vítima. "É com extremo pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido professor Sandro Vinagre. [...] Era uma pessoa muito querida por todos pelo profissionalismo, amizade e alegria. Para sempre, teremos em nossa memória e em nosso coração", escreveu via post no Instagram. Sandro também era personal trainer.