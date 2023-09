Dono é morto a tiros dentro de academia em Lauro de Freitas

Um dono de academia foi morto a tiros dentro do estabelecimento na noite da segunda-feira (18), em Ipitanga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



Segundo as primeiras informações, Sandro Vinagre Alves Pereira, 40 anos, que também era professor e personal trainer, estava no local, na Rua Joaquim de Carvalho Campos, quando dois bandidos encapuzados chegaram, levaram os alunos e funcionários para os fundos e mataram o dono do espaço.