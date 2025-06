SAQUEADA

Pastelaria em Salvador é incendiada: 'Ataque que jamais imaginamos viver'

Estabelecimento também foi saqueado

Tharsila Prates

Publicado em 25 de junho de 2025 às 20:00

Pastelaria Maria Bonita Crédito: Divulgação

A Pastelaria Maria Bonita, no bairro do Cabula, em Salvador, foi invadida e incendiada na madrugada desta quarta-feira (25). O estabelecimento, que funciona na Rua Tenente Valmir Alcântara, nº 182, nas proximidades do 19º Batalhão de Caçadores do Exército, também teve itens furtados, entre TV e bebidas. >

Em mensagem publicada no Instagram nesta quarta (25), o perfil da pastelaria escreveu: "Hoje o coração amanheceu apertado. Nossa casa, que sempre recebeu tanta gente com carinho e sabor, foi alvo de um ataque que jamais imaginamos viver.">

O texto é acompanhado de um card com os dizeres: "Nossa pastelaria foi arrombada, saqueada e incendiada essa madrugada".>

"Por ora, precisaremos dar uma pausa. Mas seguimos com fé, força e gratidão por todo o apoio que já estamos recebendo", continua a mensagem, sobre o fechamento temporário do local. "A Maria Bonita é feita de afeto, e é com ele que vamos nos reerguer.">

Procurada, a Polícia Civil informou, em nota, que a Delegacia de Tancredo Neves investiga um incêndio ocorrido nesta quarta-feira (25), em um estabelecimento comercial no bairro do Cabula, em Salvador. "Conforme a ocorrência, o local foi encontrado com o fogo já controlado pelo Corpo de Bombeiros, e uma entrada lateral havia sido arrombada. Do imóvel, foram furtados uma televisão e bebidas. Guias para perícia foram expedidas. Oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato", disse a PC.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.>

Em resposta ao perfil, usuários se solidarizaram com os proprietários e alguns sugeriram que eles abram uma vaquinha on-line, para quem possam contribuir com a reconstrução. "Que horror! Espero que vocês consigam recuperar tudo que perderam. Seus clientes fiéis, como eu, farão questão de fazer parte dessa reconstrução. Desejando forças a todos", disse uma internauta.>