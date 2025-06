POLÍCIA INVESTIGA

Investigador da Polícia Civil morre em acidente em Salvador

Policial era lotado na Central de Flagrantes da RMS

Um investigador da Polícia Civil, de 66 anos, morreu em um acidente de trânsito na Avenida Assis Valente, no bairro da Boca da Mata, na noite de quarta-feira (25). O carro que ele dirigia colidiu com um ônibus da empresa Cidade Sol, por volta das 19h30. >

Já o condutor do ônibus, segundo relato da representante da empresa, passou mal e não estava mais presente no local quando os agentes de trânsito chegaram. Não foram registradas mais vítimas. Após a perícia realizada pela Polícia Técnica, os veículos foram liberados.>

A 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras) apura as circunstâncias do acidente de trânsito e realiza perícias no local para investigar as causas do acidente. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. >