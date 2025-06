RMS

Criadores de abelhas sem ferrão recebem capacitação para melhorar produção e renda na Bahia

Projeto leva conhecimento técnico a meliponicultores e fortalece economia rural

O treinamento, promovido pela Bracell, foi conduzido pelo agrônomo Ediney Magalhães, que acompanha a execução do projeto na região. Segundo ele, a proposta é qualificar os produtores para que a criação de abelhas sem ferrão se torne uma atividade estruturada e economicamente viável. “O foco inicial dos trabalhos com os criadores de abelhas de Mata de São João foi profissionalizar os envolvidos, a fim de promover a geração de renda por meio de uma atividade estruturada, técnica, economicamente viável e que contribua para a preservação das espécies de abelhas sem ferrão”, disse.>

Durante o encontro, os participantes aprenderam técnicas de alimentação das abelhas, incluindo suplementação com proteínas e carboidratos para períodos em que há pouca florada disponível. O agrônomo destaca ainda que “por meio da transferência de tecnologias apropriadas, os produtores aprendem, aplicam e aperfeiçoam técnicas modernas de manejo, o que reflete diretamente no fortalecimento da cadeia produtiva local”. A capacitação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura de Mata de São João.>

De acordo com Fábio Sento Sé Oliveira, coordenador de Relações Institucionais da Bracell, mais de 3 mil pessoas já foram impactadas direta ou indiretamente pelas ações do projeto na Bahia. “O objetivo de investirmos em iniciativas como essa é tornar o conhecimento em apicultura e meliponicultura acessível, fortalecendo as produções de pequenos produtores do Litoral Norte e Agreste Baiano e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atuamos”, afirmou.>