A PARTIR DE SEGUNDA (30)

Varas do Trabalho deixarão o Comércio e vão para novo endereço; veja como vai funcionar

Retorno das audiências presenciais vai acontecer a partir do dia 7 de julho

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 12:31

Varas do Trabalho deixarão o Comércio e passarão a funcionar na Paralela, a partir de segunda (30) Crédito: Divulgação

Quem precisar se dirigir a uma Vara do Trabalho na capital baiana, vai ter que ir a um novo endereço a partir da próxima segunda-feira (30). É que o serviço que era centralizado no bairro do Comércio vai mudar e passará a funcionar exclusivamente na Paralela, na nova sede do TRT-BA, no Fórum 2 de Julho. A mudança atinge as unidades da 1ª instância da Justiça do Trabalho em Salvador (Varas do Trabalho, Secretaria de Execução, Centro de Conciliação de 1º Grau e Coordenadoria de Atendimento ao Público) e a Ouvidoria >

Inicialmente, as audiências serão telepresenciais e a população poderá acessar o novo prédio para obter informações sobre processos. No entanto, o retorno das audiências presenciais vai acontecer a partir do dia 7 de julho (veja o cronograma no final do texto). O presidente do TRT-BA, desembargador Jéferson Muricy, realiza na segunda (30), às 11 horas, a solenidade de início do funcionamento da nova sede. Todas as unidades que mudarem nessa fase ficarão instaladas na Torre 1 do Fórum, nomeada Torre Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira. Até o final do ano haverá a mudança das unidades administrativas e da 2ª instância, que hoje funcionam em Nazaré, para a Torre 2 do Fórum na Paralela.>

Para orientar os usuários sobre o funcionamento do Fórum 2 de Julho, que vai funcionar na Rua Ivonne Silveira, 248, Paralela, próximo ao metrô do Imbuí, o Tribunal criou uma página de internet com informações úteis. No link: “Como Chegar” é possível ver as linhas de ônibus disponíveis, pontos de referência e formas de mobilidade. O acesso de pedestres ao novo Fórum poderá ser feito a partir das 7h30, pela recepção principal, na Rua Ivonne Silveira (subindo a ladeira), ou pela entrada acessível, ao lado da Garagem G4, exclusiva para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.>

No que diz respeito a estacionamento, o público externo poderá utilizar a Garagem G4 (via marginal da Av Luís Viana Filho, n. 2.249), que contará com vagas para carros, motos e bicicletas, de segunda a sexta, das 7h, às 17h, a serem ocupadas de forma rotativa, com o apoio da equipe de segurança, até o limite da quantidade de vagas disponíveis. Inicialmente o uso será gratuito e, posteriormente, uma empresa cessionária administrará a garagem e cobrará pela utilização dos espaços. Quem chegar de carro, moto ou bicicleta deve estacionar na Garagem G4; utilizar o elevador até o térreo; passar pela recepção 2 (em frente ao restaurante); e seguir para a Torre 1.>

Veja o cronograma das audiências presenciais:>