TARDE, MAS VEIO

'Veio um pouco tarde', reclama idoso de 84 anos que ganhou R$ 4,3 milhões na Quina de São João

O prêmio total da Quina de São João 2024 foi de R$ 229.916.465,19; três apostas acertaram os cinco números e levaram R$ 76 milhões

Existe uma idade ideal para se tornar milionário? Um idoso de 84 anos que ganhou R$ 4,3 milhões na Quina de São João de 2024 reclamou que a sorte demorou de chegar para ele: 'Veio um pouco tarde', lamentou o senhorzinho que fez parte do bolão com 18 cotas premiado no último sorteio da Quina de São João. A aposta foi registrada na Lotérica Verde Amarelo (unidade 2), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o jogo premiou cada um com R$ 4,3 milhões. O sorteio da Quina de São João deste ano vai ocorrer no próximo sábado (28).>