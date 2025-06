ACIDENTE

Trecho da BR-324 em Salvador é interditado após contêiner tombar na pista

Fluxo está intenso na região

O acidente ocorreu no km 614, por volta de 04h50, no acesso á alça do viaduto de Valéria - no sentido crescente da via. O fluxo de trânsito está sendo desviado para o viaduto de Águas Claras. Apenas veículos de pequeno porte conseguem passar pela região. >