Traficante que executou jovem em Porto Seguro é preso tentando fugir em aeroporto

Criminoso tinha passagem comprada para a cidade de São Paulo

Wendel de Novais

Publicado em 26 de junho de 2025 às 11:56

Anderson Osório foi preso tentando fugir no aeroporto Crédito: Reprodução

Um traficante identificado como Anderson Osório Domingues Medeiros foi preso na noite de quarta-feira (25), no Aeroporto de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, enquanto tentava fugir para São Paulo. Seis dias antes, em 19 de junho, Anderson e um grupo de homens armados executaram um jovem em um crime brutal no distrito de Vale Verde. >

A vítima do crime foi Alan Ferreira Souza de Moura, de 24 anos, que era mais conhecido pelo apelido de Gago. No momento da execução, a Gago estava em um carro na BA-001, quando o bonde o interceptou e retirou do veículo. Em seguida, o jovem foi morto com tiros de fuzil e pistola, sem qualquer chance de defesa. A vítima estava com uma mulher, mas ela não foi morta. >

Gago foi ao Vale Verde para buscar garrafas de licor que iriam abastecer uma barraca junina em Arraial D’Ajuda. Na companhia de outros traficantes, Anderson armou uma emboscada e fechou o carro da vítima no momento em que ele precisou reduzir a velocidade para passar em um quebra-molas. >

Titular da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), o delegado Moabe Macedo Lima explicou que o criminoso foi monitorado desde a morte de Alan. “Na segunda-feira (23), ele chegou a ser identificado por guarnições do 8º Batalhão, mas fugiu atirando contra os PMs. Após isso, foram expedidos dois mandados de prisão contra ele pelo assassinato”, detalhou o delegado. >