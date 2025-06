MORTE INVESTIGADA

Baiana se desequilibrou e caiu de prédio após de voltar de festa de São João

Crislane Souza Vidal, 31, foi encontrada morta na calçada de onde morava

A morte de Crislane Souza Vidal, 31 anos, que foi encontrada morta na calçada em frente ao prédio que morava em Irecê, no interior da Bahia, aconteceu após a assistente social se desequilibrar na janela do apartamento onde morava. De acordo com a investigação, há indícios de que Cris, como era conhecida, chegou em casa na madrugada de segunda-feira (23) e acabou se acidentando. >

“Ela estava no São João da cidade e teria chegado com sinais de embriaguez, considerando imagens já coletadas. Quando abriu a porta do apartamento, estava com ânsia de vômito e correu para a janela. Há a possibilidade de ela ter subido no sofá e pisado em falso, se desequilibrando e caindo”, conta fonte policial, que prefere não se identificar ao falar com a reportagem. >