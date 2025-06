IRECÊ

Após queda fatal de prédio, polícia investiga morte de mulher na Bahia

Crislane Souza Vidal, 31, foi encontrada morta na calçada de uma rua no município do centro-norte baiano

Uma mulher foi encontrada morta na calçada da Avenida Primeiro de Janeiro, em Irecê, no centro norte da Bahia, na manhã desta segunda-feira (23). >

De acordo com informações preliminares, ela caiu do terceiro andar de um prédio onde residia. Ainda não há certeza se a queda foi provocada por um suspeito ou se foi um caso de suicídio. A Polícia Civil investiga o caso e vai analisar câmeras de segurança para identificar a causa da morte. >

Natural de Bonito, Crislane Souza Vidal tinha 31 anos e era assistente social no Hospital Regional de Irecê, além de pós-graduada em saúde pública. A notícia gerou forte comoção nas redes sociais. O prefeito da cidade natal de Crislane publicou uma nota lamentando a morte da jovem. “É com profunda tristeza que me uno à dor da família e amigos de Crislane Souza Vidal, jovem que partiu precocemente, deixando saudades e lembranças marcantes em todos que a conheceram”, diz a publicação.>