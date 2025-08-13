NOVIDADE

Joalheria inaugura nova loja no Shopping Paralela

Life by Vivara abre unidade no piso L1 com pulseiras, anéis, relógios e itens de perfumaria e papelaria

Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:48

Life By Vivara Crédito: Reprodução

A Life by Vivara acaba de abrir uma nova loja no Shopping Paralela, em Salvador. A marca, pioneira no segmento de colecionáveis no Brasil, passa a ocupar um ponto no piso L1, perto da entrada principal do centro de compras.

Criada em 2011 como uma linha da tradicional joalheria Vivara, a Life surgiu com a proposta de permitir que clientes expressem seu estilo por meio de joias com significados pessoais e combinações infinitas. O novo espaço segue o conceito da marca, que aposta em uma estética leve e moderna para refletir momentos marcantes da vida dos consumidores.

Na loja, os visitantes encontram todo o portfólio da Life, incluindo pulseiras, pingentes, anéis, brincos, peças masculinas e relógios. Também estão disponíveis itens como canetas, cadernos, perfumes e acessórios em couro.

“É a segunda loja da Vivara aqui no nosso shopping. Por isso, nosso sentimento é de alegria por aprofundar e ampliar esse relacionamento com uma marca tão tradicional e grande no segmento”, afirmou Gabriel Araújo, gerente de marketing do Shopping Paralela.