Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Joalheria inaugura nova loja no Shopping Paralela

Life by Vivara abre unidade no piso L1 com pulseiras, anéis, relógios e itens de perfumaria e papelaria

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:48

Life By Vivara
Life By Vivara Crédito: Reprodução

A Life by Vivara acaba de abrir uma nova loja no Shopping Paralela, em Salvador. A marca, pioneira no segmento de colecionáveis no Brasil, passa a ocupar um ponto no piso L1, perto da entrada principal do centro de compras.

Criada em 2011 como uma linha da tradicional joalheria Vivara, a Life surgiu com a proposta de permitir que clientes expressem seu estilo por meio de joias com significados pessoais e combinações infinitas. O novo espaço segue o conceito da marca, que aposta em uma estética leve e moderna para refletir momentos marcantes da vida dos consumidores.

Na loja, os visitantes encontram todo o portfólio da Life, incluindo pulseiras, pingentes, anéis, brincos, peças masculinas e relógios. Também estão disponíveis itens como canetas, cadernos, perfumes e acessórios em couro.

“É a segunda loja da Vivara aqui no nosso shopping. Por isso, nosso sentimento é de alegria por aprofundar e ampliar esse relacionamento com uma marca tão tradicional e grande no segmento”, afirmou Gabriel Araújo, gerente de marketing do Shopping Paralela.

Localizado na Avenida Paralela, uma das principais vias de Salvador, o shopping foi inaugurado em 2009 e hoje é administrado pela Alqia (antiga Saphyr Shopping Centers). 

Mais recentes

Imagem - Conheça os cinco principais tipos de hepatite e como prevenir

Conheça os cinco principais tipos de hepatite e como prevenir
Imagem - Cantor de pagode é espancado até a morte em Lauro de Freitas

Cantor de pagode é espancado até a morte em Lauro de Freitas
Imagem - 42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé