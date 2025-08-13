VÌDEO

Traficantes são flagrados executando homem à luz do dia em Salvador

Caso foi registrado na localidade da Timbalada, no bairro do Cabula

Wendel de Novais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:32

Crime foi flagrado por câmeras de segurança Crédito: Reprodução

Uma cena assustadora foi registrada na localidade da Timbalada, no bairro do Cabula, na manhã desta quarta-feira (13). Por volta das 6h, câmeras de segurança instaladas em uma residência da Alameda Flamengo flagraram traficantes chegarem em um carro, tirarem um homem do porta-malas e executá-lo a tiros.

Nas imagens, registradas às 06h06, mostram um carro do modelo Kwid e cor branca chegar ao local. Em seguida, o veículo para e três criminosos encapuzados descem para abrir o porta-malas. Eles tiram a vítima, que está de camisa vermelha e até tenta correr, mas é atingida por diversos disparos.

Após matarem o homem, os criminosos entram imediatamente no veículo e fogem do local. O caso foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que foi acionada em seguida através de agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM). Ao chegarem no local, os PMs constataram a morte da vítima e isolaram a área.