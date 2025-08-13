Traficantes são flagrados executando homem à luz do dia em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:32
Uma cena assustadora foi registrada na localidade da Timbalada, no bairro do Cabula, na manhã desta quarta-feira (13). Por volta das 6h, câmeras de segurança instaladas em uma residência da Alameda Flamengo flagraram traficantes chegarem em um carro, tirarem um homem do porta-malas e executá-lo a tiros.
Nas imagens, registradas às 06h06, mostram um carro do modelo Kwid e cor branca chegar ao local. Em seguida, o veículo para e três criminosos encapuzados descem para abrir o porta-malas. Eles tiram a vítima, que está de camisa vermelha e até tenta correr, mas é atingida por diversos disparos.
Após matarem o homem, os criminosos entram imediatamente no veículo e fogem do local. O caso foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que foi acionada em seguida através de agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM). Ao chegarem no local, os PMs constataram a morte da vítima e isolaram a área.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo. As primeiras apurações do caso pela Polícia Civil (PC) foram feitas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O crime, no entanto, é apurado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).