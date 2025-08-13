Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ataque a tiros deixa cinco feridos e assusta moradores de bairro no Subúrbio

Caso foi registrado em São João do Cabrito na noite de terça-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:16

Ataqie assustou moradores em São João do Cabrito Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros deixou cinco pessoas feridas no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador, na noite de terça-feira (12). As vítimas teriam sido surpreendida com diversos disparos deflagrados por um suspeito que ainda não foi identificado, de acordo com informações da Polícia Civil da Bahia (PC).

Entre os cinco baleados, estava um adolescente que foi ferido na perna e precisou ser levado às pressas para o Hospital do Subúrbio. Além do adolescente, duas pessoas adultas precisaram ser atendidas na unidade por terem sido baleadas no ataque. As outras duas vítimas, no entanto, foram levadas para a UPA de Pirajá.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso e explicou que agentes da 14ª CIPM foram acionados por populares que moram no bairro para averiguar disparos de arma de fogo na Rua dos Ferroviários e socorreram o adolescente. No entanto, os policiais não localizaram ou prenderam nenhum suspeito.

O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), da PC, que investiga o crime como uma tentativa de homicídio contra as cinco pessoas atingidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para apurar as circunstâncias do crime, bem como sua autoria.

Leia mais

Imagem - Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na Av. ACM

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na Av. ACM

Imagem - Segundo suspeito de tiroteio na Garibaldi é preso pela polícia

Segundo suspeito de tiroteio na Garibaldi é preso pela polícia

Imagem - Polícia investiga se corpo achado na RMS é de homem que estava desaparecido

Polícia investiga se corpo achado na RMS é de homem que estava desaparecido

Mais recentes

Imagem - Conheça os cinco principais tipos de hepatite e como prevenir

Conheça os cinco principais tipos de hepatite e como prevenir
Imagem - Cantor de pagode é espancado até a morte em Lauro de Freitas

Cantor de pagode é espancado até a morte em Lauro de Freitas
Imagem - 42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé