CRIME

Ataque a tiros deixa cinco feridos e assusta moradores de bairro no Subúrbio

Caso foi registrado em São João do Cabrito na noite de terça-feira (12)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:16

Ataqie assustou moradores em São João do Cabrito Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros deixou cinco pessoas feridas no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador, na noite de terça-feira (12). As vítimas teriam sido surpreendida com diversos disparos deflagrados por um suspeito que ainda não foi identificado, de acordo com informações da Polícia Civil da Bahia (PC).

Entre os cinco baleados, estava um adolescente que foi ferido na perna e precisou ser levado às pressas para o Hospital do Subúrbio. Além do adolescente, duas pessoas adultas precisaram ser atendidas na unidade por terem sido baleadas no ataque. As outras duas vítimas, no entanto, foram levadas para a UPA de Pirajá.

PM foi acionada para o caso

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso e explicou que agentes da 14ª CIPM foram acionados por populares que moram no bairro para averiguar disparos de arma de fogo na Rua dos Ferroviários e socorreram o adolescente. No entanto, os policiais não localizaram ou prenderam nenhum suspeito.