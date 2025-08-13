Ataque a tiros deixa cinco feridos e assusta moradores de bairro no Subúrbio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:16
Um ataque a tiros deixou cinco pessoas feridas no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador, na noite de terça-feira (12). As vítimas teriam sido surpreendida com diversos disparos deflagrados por um suspeito que ainda não foi identificado, de acordo com informações da Polícia Civil da Bahia (PC).
Entre os cinco baleados, estava um adolescente que foi ferido na perna e precisou ser levado às pressas para o Hospital do Subúrbio. Além do adolescente, duas pessoas adultas precisaram ser atendidas na unidade por terem sido baleadas no ataque. As outras duas vítimas, no entanto, foram levadas para a UPA de Pirajá.
PM foi acionada para o caso
Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso e explicou que agentes da 14ª CIPM foram acionados por populares que moram no bairro para averiguar disparos de arma de fogo na Rua dos Ferroviários e socorreram o adolescente. No entanto, os policiais não localizaram ou prenderam nenhum suspeito.
O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), da PC, que investiga o crime como uma tentativa de homicídio contra as cinco pessoas atingidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para apurar as circunstâncias do crime, bem como sua autoria.