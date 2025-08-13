CRIME

Idoso matou o próprio filho com facada na Bahia após ser agredido: ‘Foi chutado’

Egnaldo Ferreira dos Santos, de 39 anos, não resistiu a facada no tórax

Wendel de Novais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:40

Pai matou filho dentro da casa onde os dois moravam Crédito: Reprodução

A morte de Egnaldo Ferreira dos Santos, de 39 anos, esfaqueado no tórax na cidade de Barra, no oeste da Bahia, foi um revide da agressão cometida por ele contra o próprio pai, um idoso de 65 anos. Segundo fonte policial consultada pela reportagem, Egnaldo teria chegado alcoolizado e foi até o quarto do pai, onde o agrediu.

“O pai explicou, na verdade, que Egnaldo chegou em casa alcoolizado e que foi chutado por ele. No momento da agressão, porém, esse idoso estava com a faca na mão e revidou com um golpe no tórax. Como a faca era nova e grande, fez uma forte perfuração no corpo da vítima”, explica a fonte consultada.

Caso foi registrado em Barra 1 de 4

Após o momento de ira, no entanto, o pai chamou por socorro e Egnaldo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com investigações iniciais, esse episódio foi o ápice de um conflito travado pelos dois dentro da casa onde moravam. Isso, de acordo com a fonte, foi admitido pelo idoso em interrogatório.

“Os dois bebiam muito e o pai afirma ainda que Egnaldo era viciado em entorpecentes, o que deixava ele furioso. Essa situação, com só os dois morando dentro de casa, fez com que eles tivessem várias brigas e agressões anteriores. Dessa vez, no entanto, a confusão foi grave e fatal”, completa a fonte sobre o caso.

O crime foi registrado na Rua Teixeira de Freitas, no bairro Parque da Lagoa e assustou os moradores de Barra. De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), policiais da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados e encontraram Egnaldo ainda ferido.