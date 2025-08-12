CRIME

Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

Caso foi registrado na cidade de Barra

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:58

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 65 anos foi preso em flagrante, no município de Barra, no Oeste baiano, sob suspeita de matar o próprio filho. O caso ocorreu na última segunda-feira (11).

De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), policiais da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para a Rua Teixeira de Freitas, com a denúncia de uma tentativa de homicídio. No local, Egnaldo Ferreira dos Santos, de 39 anos, foi encontrado ferido, com golpes de faca. Ele foi socorrido para um hospital, que não teve o nome divulgado pela PM, mas não resistiu.

Segundo informações da TV Bahia, eles moravam sozinhos na casa e já possuíam histórico de desentendimentos. No dia do crime, os dois estariam consumindo bebidas alcoólicas juntos até começarem a discutir. O pai teria atingido o filho com uma faca comprada no mesmo dia.