Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de ameaçar divulgar 'nudes' da ex para manter relações sexuais é preso na Bahia

Polícia localizou três espingardas artesanais na posse do suspeito

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:31

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (12) por suspeita de estupro, descumprimento de medida protetiva de urgência e sextorsão contra a sua ex-companheira. Ele foi encontrado no povoado de Argoim, em Rafael Jambeiro, no centro-norte baiano. 

As investigações do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Santo Estêvão apontaram que o suspeito constrangia a vítima para manter relações sexuais sob ameaça de divulgar imagens íntimas. As filmagens foram gravadas sem o consentimento da mulher.

O abuso sexual ocorreu no dia 25 de julho, em um motel, e foi seguido por novas tentativas de intimidação, inclusive com ameaças armadas, segundo a polícia.

A vítima também relatou histórico de agressões físicas, ameaças de morte e ofensas verbais, além de pressão psicológica para impedir que buscasse apoio da família.

Leia mais

Imagem - Homem e adolescente são mortos a tiros dentro de casa na Bahia

Homem e adolescente são mortos a tiros dentro de casa na Bahia

Imagem - Mulher é indiciada por corrupção após oferecer R$ 1 mil para ser aprovada em prova do Detran-BA

Mulher é indiciada por corrupção após oferecer R$ 1 mil para ser aprovada em prova do Detran-BA

Imagem - Novo golpe da maquininha se espalha: veja como criminosos roubam a senha do seu cartão

Novo golpe da maquininha se espalha: veja como criminosos roubam a senha do seu cartão

Enquanto o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Santo Estêvão estava sendo cumprido, três espingardas artesanais foram encontradas na posse do suspeito, resultando também na prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. 

O preso foi conduzido, junto com as armas apreendidas, para a Delegacia Territorial de Santo Estêvão, onde foram formalizados os procedimentos de flagrante e o cumprimento do mandado. Ele permanece à disposição da Justiça.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

A prisão foi realizada por equipes do Neam de Santo Estêvão, com apoio das Delegacias Territoriais de Santo Estêvão e Rafael Jambeiro e da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Feira de Santana.

Mais recentes

Imagem - Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano

Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia
Imagem - Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil