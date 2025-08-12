'SEXTORSÃO'

Suspeito de ameaçar divulgar 'nudes' da ex para manter relações sexuais é preso na Bahia

Polícia localizou três espingardas artesanais na posse do suspeito

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:31

Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (12) por suspeita de estupro, descumprimento de medida protetiva de urgência e sextorsão contra a sua ex-companheira. Ele foi encontrado no povoado de Argoim, em Rafael Jambeiro, no centro-norte baiano.

As investigações do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Santo Estêvão apontaram que o suspeito constrangia a vítima para manter relações sexuais sob ameaça de divulgar imagens íntimas. As filmagens foram gravadas sem o consentimento da mulher.

O abuso sexual ocorreu no dia 25 de julho, em um motel, e foi seguido por novas tentativas de intimidação, inclusive com ameaças armadas, segundo a polícia.

A vítima também relatou histórico de agressões físicas, ameaças de morte e ofensas verbais, além de pressão psicológica para impedir que buscasse apoio da família.

Enquanto o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Santo Estêvão estava sendo cumprido, três espingardas artesanais foram encontradas na posse do suspeito, resultando também na prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo.



O preso foi conduzido, junto com as armas apreendidas, para a Delegacia Territorial de Santo Estêvão, onde foram formalizados os procedimentos de flagrante e o cumprimento do mandado. Ele permanece à disposição da Justiça.

