VITÓRIA DA CONQUISTA

Mulher é indiciada por corrupção após oferecer R$ 1 mil para ser aprovada em prova do Detran-BA

Suspeita responde em liberdade e está disposição do Poder Judiciário

Millena Marques

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:44

Detran Bahia Crédito: Divulgação

Uma mulher de 31 anos foi indiciada por corrupção ativa após oferecer R$ 1 mil a instrutor do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). O caso aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na última quinta-feira (7).

De acordo com a Polícia Civil, a investigada ofereceu um valor em dinheiro a um funcionário público visando reverter uma reprovação em exame de direção veicular.