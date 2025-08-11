Mulher é indiciada por corrupção após oferecer R$ 1 mil para ser aprovada em prova do Detran-BA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:44
Uma mulher de 31 anos foi indiciada por corrupção ativa após oferecer R$ 1 mil a instrutor do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). O caso aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na última quinta-feira (7).
De acordo com a Polícia Civil, a investigada ofereceu um valor em dinheiro a um funcionário público visando reverter uma reprovação em exame de direção veicular.
A suspeita responde em liberdade e está disposição do Poder Judiciário. O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Vitória da Conquista).