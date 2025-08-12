Acesse sua conta
Homem e adolescente são mortos a tiros dentro de casa na Bahia

Crime foi registrado na manhã desta segunda-feira (11), em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:31

Delegacia Feira de Santana
Delegacia Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um homem e um adolescente foram alvo de tiros enquanto estavam dentro de uma casa, no bairro do Campo Limpo, em Feira de Santana, Centro Norte da Bahia. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11). Nenhum suspeito de cometer o crime foi identificado ou localizado até o momento. 

As informações são da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, que identificou as vítimas como Kauan da Silva Nunes da Costa, de 17 anos e Carlos José Souza de Jesus, de 25. 

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, dois homens invadiram a residência e efetuaram os tiros contra as vítimas.

Policiais militares da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, mas ao chegar na na Rua Laranjeira do Sul, as vítimas já se encontravam sem vida. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) removeu os corpos e realizou a perícia. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

As investigações continuam em andamento para identificar e localizar os suspeitos do crime, a fim de esclarecer as motivações e circunstâncias do caso. 

