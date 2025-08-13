CRIME

42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

Adolescente de 14 anos foi baleado na noite de terça-feira (12)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:32

Ryan Gabriel Ferreira Santos, de 17 anos, é uma das vítimas fatais Crédito: Reprodução

A violência armada registrada em Salvador e em cidades da Região Metropolitana (RMS) não tem poupado nem mesmo os mais jovens. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, até aqui em 2025, 42 adolescentes foram baleados na região. Entre estes, 14 ficaram feridos e 28 não resistiram aos ferimentos e morreram.

Os casos assustam quem vive nos locais dos crimes e conhece as vítimas. Em Salvador, há registros que ganharam repercussão nos bairros do Uruguai, Alto da Terezinha e Pau Miúdo. Na RMS, em Camaçari, um caso de execução de adolescente chamou a atenção da população. Lembre quatro vítimas recentes na galeria abaixo:

Adolescentes foram mortos a tiros 1 de 4

Lucas de Oliveira, de 17 anos

Morto na localidade da Grunha, no bairro de Alto de Terezinha, em Salvador, o adolescente foi executado por traficantes do Bonde do Maluco (BDM) na Travessa 2 de Julho. O adolescente teria sido morto em meio a essa disputa por 'levantar bandeira' do Comando Vermelho (CV), de acordo com fonte policial ouvida pela reportagem.

Ronaldo Sarmento Lopes, de 17 anos

Morto no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, o adolescente foi cercado e executado com diversos tiros por criminosos. O local, segundo policial consultado pela reportagem, tem uma atuação forte de traficantes, que são os suspeitos de matar Ronaldo em mais um caso de Tribunal do Crime registrado na capital.

Ryan Gabriel Ferreira Santos, de 17 anos

Morto no bairro do Uruguai, em Salvador, o adolescente foi baleado durante um ataque a tiros que foi determinado por uma liderança criminosa de facção. No caso, dois homens teriam chegado ao local do crime a bordo de uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu da garupa e atirou contra quem estava no local.

Wendel, de 14 anos.