ATLAS DA VIOLÊNCIA

Bahia lidera lista de homicídios de pessoas negras no Brasil

Dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

A Bahia é o lugar onde ocorre o maior número de homicídios de pessoas negras no Brasil. Dos 6.616 homicídios registrados no estado em 2023, 6.088 foram de negros, o que representa 90% do número total. Os dados são do Atlas da Violência, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), nesta segunda-feira (12). >