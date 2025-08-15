Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gerente de hotel é preso suspeito de furtar R$ 90 mil do estabelecimento na Bahia

Homem era responsável pelos pagamentos do funcionários a cada dia 5

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:24

Caso aconteceu no Hotel Gerente de hotel é preso suspeito de roubar R$ 90 mil do estabelecimento na Bahia
Caso aconteceu no Hotel Gerente de hotel é preso suspeito de roubar R$ 90 mil do estabelecimento na Bahia Crédito: Divulgação

Um gerente de hotel foi preso nesta quinta-feira (14), sob suspeita de roubar cerca de R$ 90 mil reais do estabelecimento. O caso aconteceu em Porto Seguro, no sul da Bahia.

De acordo com a TV Santa Cruz, entre quarta-feira (13) e quinta, o gerente transferiu a quantia em transações individuais de mais de R$ 28 mil para sua conta pessoal e para a de uma funcionária do mesmo setor financeiro.

Ele era responsável pelo pagamento dos funcionários a cada dia 5 do mês e tinha a chave dos cofres onde eram guardados os dispositivos para autorizar as movimentações financeiras. Os donos do hotel o denunciaram após desconfiarem das transações suspeitas.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome revelado, tentou fugir com a chegada dos agentes no hotel, mas acabou preso. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e segue à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Homem é detido com mais de 70 aves silvestres dentro de bolsas na Bahia

Homem é detido com mais de 70 aves silvestres dentro de bolsas na Bahia

Imagem - Adolescente que usou lençol em assalto a lavanderia é denunciado pelo pai e acaba apreendido

Adolescente que usou lençol em assalto a lavanderia é denunciado pelo pai e acaba apreendido

Imagem - Trabalhador é soterrado após deslizamento em canteiro de obras na Bahia

Trabalhador é soterrado após deslizamento em canteiro de obras na Bahia

Mais recentes

Imagem - Portuários entregam carta a Rui Costa contra privatização de portos da Bahia

Portuários entregam carta a Rui Costa contra privatização de portos da Bahia
Imagem - Irmandade da Boa Morte recebe título federal de Promotora da Igualdade Racial

Irmandade da Boa Morte recebe título federal de Promotora da Igualdade Racial
Imagem - Motorista de aplicativo suspeito de esfaquear e matar homem em Itapuã é preso

Motorista de aplicativo suspeito de esfaquear e matar homem em Itapuã é preso

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor
01

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Imagem - 'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens
02

'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens

Imagem - Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’
03

Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil