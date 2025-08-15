Gerente de hotel é preso suspeito de furtar R$ 90 mil do estabelecimento na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:24
Um gerente de hotel foi preso nesta quinta-feira (14), sob suspeita de roubar cerca de R$ 90 mil reais do estabelecimento. O caso aconteceu em Porto Seguro, no sul da Bahia.
De acordo com a TV Santa Cruz, entre quarta-feira (13) e quinta, o gerente transferiu a quantia em transações individuais de mais de R$ 28 mil para sua conta pessoal e para a de uma funcionária do mesmo setor financeiro.
Ele era responsável pelo pagamento dos funcionários a cada dia 5 do mês e tinha a chave dos cofres onde eram guardados os dispositivos para autorizar as movimentações financeiras. Os donos do hotel o denunciaram após desconfiarem das transações suspeitas.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome revelado, tentou fugir com a chegada dos agentes no hotel, mas acabou preso. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e segue à disposição da Justiça.