Motorista de aplicativo suspeito de esfaquear e matar homem em Itapuã é preso

Elaine Sanoli
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 19:42
Um motorista de aplicativo, de 42 anos, foi preso nesta quinta-feira (14), suspeito de ter cometido o crime de homicídio qualificado. Ele foi localizado por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, enquanto conduzia um veículo branco.
O homem, alvo de um mandado de prisão temporária, é suspeito de ter matado Erobaldo Vieira Gomes Junior, de 40 anos, em 19 de julho deste ano, no bairro de Itapuã.
De acordo com as investigações, a vítima foi encontrada caída no chão, após ser atingido por golpes de arma branca. Ele chegou a ser socorrida para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil não esclareceu qual seria a motivação do crime.
Segundo a titular da unidade, delegada Zaira Pimentel, a prisão foi resultado de um trabalho de investigação iniciado logo após o crime. “Desde que o fato ocorreu, estivemos no local e iniciamos as investigações. Após oitivas e diligências efetivas, reunimos indícios de autoria, solicitamos a prisão preventiva, deferida pela Justiça, e localizamos o suspeito”, destacou.