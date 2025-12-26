SUSTO

Brinquedo de parque de diversões falha e causa pânico em cidade da Bahia

Brinquedo foi interditado para vistorias nesta sexta-feira (26)

Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:37

Brinquedo apresenta falha no interior da Bahia Crédito: Reprodução

A noite de Natal de quem visitava um parque de diversões na cidade de Alagoinhas, na Bahia, foi interrompida por um susto na quinta-feira (25). Um brinquedo, conhecido como 'minhocão', apresentou falha e virou quando era utilizado por diversas pessoas. Vídeos compartilhados nas redes sociais por quem esteve no local mostram o desespero e correria após o acidente.

Após o ocorrido, a estrutura foi interditada para visitantes. Segundo a prefeitura da cidade, uma vistoria será realizada nesta sexta-feira (26) para avaliar o brinquedo. Ninguém se feriu durante o acidente.

A gestão municipal afirma ainda que a empresa responsável pelo parque de diversões apresentou os documentos técnicos obrigatórios para o funcionamento dos brinquedos.

"O município já solicitou nova vistoria e também acionou o Corpo de Bombeiros, para verificar as medidas de segurança contra incêndio e pânico. O equipamento só será liberado para utilização após nova autorização", disse a prefeitura, em nota.

