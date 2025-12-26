VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Integrante do Baralho Lilás é preso em Feira de Santana

Daniel de Jesus Robeiro era procurado por crime de estupro

Foragido foi preso pela polícia em Feira de Santana Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia prendeu mais um integrante do Baralho Lilás, plataforma que reúne homens procurados por violência cometida contra mulheres. Daniel de Jesus Robeiro foi preso no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana, nesta sexta-feira (26).

Investigado pelo crime de estupro, o homem era classificado como Dama de Ouros do Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP). Policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar localizaram Daniel de Jesus após uma denúncia anônima.

De acordo com a SSP, a ação reflete o avanço relevante no combate à violência contra a mulher, reafirmando o compromisso institucional com a responsabilização dos autores desses crimes. O detido foi conduzido à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis e onde a ocorrência foi registrada.

No dia 15 de dezembro, o primeiro foragido do Baralho Lilás foi localizado pela polícia. O homem em questão é Danilo Medeiro dos Santos, 30, acusado de praticar atos sexuais contra menores de idade.

O Baralho Lilás, ferramenta inédita que reúne a identidade dos 16 principais foragidos acusados de violência contra mulheres em Salvador e no interior da Bahia, foi lançado em 12 de dezembro. Os crimes cometidos pelos suspeitos incluem estupro, violência doméstica e ameaça.