Integrante do Baralho Lilás é preso em Feira de Santana

Daniel de Jesus Robeiro era procurado por crime de estupro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15:39

Foragido foi preso pela polícia em Feira de Santana
Foragido foi preso pela polícia em Feira de Santana Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia prendeu mais um integrante do Baralho Lilás, plataforma que reúne homens procurados por violência cometida contra mulheres. Daniel de Jesus Robeiro foi preso no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana, nesta sexta-feira (26). 

Investigado pelo crime de estupro, o homem era classificado como Dama de Ouros do Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP). Policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar localizaram Daniel de Jesus após uma denúncia anônima. 

De acordo com a SSP, a ação reflete o avanço relevante no combate à violência contra a mulher, reafirmando o compromisso institucional com a responsabilização dos autores desses crimes. O detido foi conduzido à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis e onde a ocorrência foi registrada.

No dia 15 de dezembro, o primeiro foragido do Baralho Lilás foi localizado pela polícia. O homem em questão é Danilo Medeiro dos Santos, 30, acusado de praticar atos sexuais contra menores de idade. 

Baralho Lilás

Baralho Lilás

O Baralho Lilás, ferramenta inédita que reúne a identidade dos 16 principais foragidos acusados de violência contra mulheres em Salvador e no interior da Bahia, foi lançado em 12 de dezembro. Os crimes cometidos pelos suspeitos incluem estupro, violência doméstica e ameaça.

As cartas com os procurados ficarão disponíveis no site do Disque Denúncia, e a população pode ajudar na localização dos suspeitos pelo telefone 181. O objetivo da cartilha é fortalecer o combate aos crimes praticados contra mulheres. A SSP já possui o Baralho do Crime, que reúne foragidos que cometeram crimes de homicídio e tráfico de drogas.

