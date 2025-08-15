TCA

Teatro Castro Alves terá semana de visitas diárias às obras; veja como agendar

Equipamento está em reforma, com previsão de ser entregue apenas em 2026

Tharsila Prates

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:39

Visitas às obras do TCA: equipe multidisciplinar receberá grupos de até 15 pessoas Crédito: Divulgação Dindara Paz

A partir da próxima segunda-feira (18) até o dia 22 de agosto, o Teatro Castro Alves abre as portas do canteiro de obras para receber o público na Semana do Patrimônio, em uma programação especial do projeto “TCA de Perto – Obras”. Neste período, as visitas serão diárias, das 14h às 15h30, com grupos de até 15 pessoas e inscrição gratuita pela plataforma Sympla.

Essa será uma oportunidade para conhecer a terceira etapa de reforma do mais simbólico complexo cultural da Bahia, em um roteiro educativo voltado à arquitetura, memória e preservação patrimonial.

Tombado desde 2014 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o TCA tem seu valor reconhecido enquanto conjunto arquitetônico que possui importância para a memória e a identidade cultural do país. O equipamento, no entanto, está fechado desde janeiro de 2023, quando um incêndio atingiu o telhado. O governo da Bahia já anunciou que a previsão inicial é que as obras fiquem completamente prontas até o final de 2026.

A Semana do Patrimônio acontece em celebração ao Dia do Patrimônio Histórico e Cultural, comemorado em 17 de agosto, com o objetivo de valorizar a história e mostrar como a preservação deste ícone nacional está sendo garantida durante as obras de reforma do Novo TCA.

Criado para aproximar a sociedade do processo de renovação do Complexo, o “TCA de Perto – Obras" é guiado por uma equipe multidisciplinar que leva os participantes a áreas emblemáticas do teatro. O CORREIO já fez essa visita. Confira aqui.

O roteiro apresenta os princípios que orientam a transformação do TCA: acessibilidade, sustentabilidade, modernização tecnológica, restauro e qualificação de espaços técnicos e artísticos. A experiência estimula diálogos sobre preservação, restauro e o futuro da infraestrutura cultural, valorizando este patrimônio tombado.

Além das visitas especiais durante a Semana do Patrimônio, o programa segue com sua agenda quinzenal de encontros às sextas-feiras. As inscrições gratuitas ficam disponíveis através da plataforma Sympla, às quartas-feiras que antecedem as visitas. O link de vendas é disponibilizado nas redes sociais do Teatro Castro Alves.

Reforma

A nova etapa de reforma do teatro inclui a modernização da sua Sala Principal, o restauro do Foyer, a requalificação do Jardim Suspenso, além de intervenções no Centro Técnico do TCA, salas administrativas e melhora nas dependências dos corpos artísticos – Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e Orquestra Sinfônica Da Bahia (Osba).

Sobre as visitas diárias:

TCA de Perto – Obras: Semana do Patrimônio

Quando: de 18 a 22 de agosto

Horários: 14h às 15h30

Vagas: Grupos com até 15 pessoas

Inscrição:

Dia 18: neste link

Dia 19: neste link

Dia 20: neste link

Dia 21: neste link

Dia 22: neste link