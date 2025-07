EMBLEMÁTICO

Vídeo: confira como anda a reforma do Teatro Castro Alves

A previsão é reabrir o principal palco de espetáculos do estado em 2026

Bem ali, em frente ao caboclo, no coração do Campo Grande, aquela estrutura imponente nunca vai passar despercebida. Principal equipamento cultural do estado, ele é palco de espetáculos, memória e história. Emblemático, ousado para a época que foi erguido e moderno. Quem não está com saudades do Teatro Castro Alves?>

Enquanto 2026 não chega - data de previsão para a reabertura -, a equipe do CORREIO pegou carona em uma edição do programa TCA de Perto para mostrar como deve ficar o novo TCA após a conclusão da reforma.>

Com um investimento total de R$ 260 milhões, o Teatro Castro Alves vai modernizar não só a Sala Principal, mas a obra contempla ainda um anexo de acessibilidade pela entrada do Garcia, o restauro do Foyer, a requalificação do Jardim Suspenso e outras intervenções no Centro Técnico do TCA, salas administrativas e melhoria nas dependências dos corpos artísticos – Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).>