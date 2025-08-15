CONDENAÇÃO

Falsa professora Cátia Raulino é condenada a 10 anos de prisão; relembre o caso

Cátia Raulino mentiu sobre títulos acadêmicos e plagiou trabalhos de ex-alunos durante anos

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:03

Cátia Raulino Crédito: Reprodução/redes sociais

A falsa professora Cátia Raulino foi condenada pela Justiça da Bahia a 10 anos de prisão pelos crimes de uso de documento público falso e violação de direito autoral. Cátia foi acusada de plagiar trabalhos de alunos e publicá-los como se fossem seus.

Ela também terá que pagar indenização de R$ 10 mil para cada um dos três alunos vítimas de plágio. Cátia Regina pode recorrer da decisão em liberdade. A sentença foi proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em 16 de maio de 2025.

Em 2022, a Justiça baiana condenou Cátia Regina a pagar R$ 25 mil por danos morais em um dos cinco processos movidos contra ela. A Justiça entendeu que Cátia, de fato, plagiou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Jardes Costa de Oliveira. Cátia publicou artigo em revistas como se fosse autora da obra, sem autorização de Oliveira.

O CORREIO ainda não localizou a defesa de Cátia Raulino.

Relembre o caso

A polêmica sobre Cátia Raulino veio à tona em agosto em 2020, quando pelo menos três estudantes acusaram a suposta jurista de plágio. Ela dizia ser formada em Direito e ter mestrado, doutorado e pós-doutorado, porém não apresentou nenhuma comprovação e todas as universidades em que ela diz ter estudado negaram que ela fosse formada.

Em novembro de 2020, o Ministério Público da Bahia apresentou denúncia contra Cátia por crimes de uso de documento público falso, violação de direito autoral e fraude processual. A denúncia incluiu ainda pedido de quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático, além da instauração de um novo inquérito para investigação de outros possíveis crimes

Cátia chegou a compor duas bancas de mestrado na Universidade Federal da Bahia (Ufba), mas sem os requisitos adequados. A instituição refez os processos por meio de uma “re-ratificação”, excluindo sua participação e mantendo os diplomas dos alunos aprovados com outros professores

Ela foi presa em Florianópolis em abril de 2021, após estar foragida. Na ocasião, foi flagrada desembarcando em Salvador usando uma almofada para esconder as algemas. As investigações também apontaram que ela havia aberto uma empresa de tecnologia da informação em Santa Catarina enquanto estava em fuga da Justiça