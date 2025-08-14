Acesse sua conta
Adolescente que usou lençol em assalto a lavanderia é denunciado pelo pai e acaba apreendido

O menor e um comparsa vestiram lençóis com furos nos olhos para não serem pegos pelas câmeras de segurança do local

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:51

Suseitos
Suspeitos chegam à lavanderia cobertos com lençóis Crédito: Reprodução

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nessa quarta-feira (13) por suspeita de participar de um assalto à lavanderia 24h do centro de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Ele estava com um comparsa que ainda não foi localizado. Ambos usavam lençóis com furos nos olhos, cobrindo o corpo, para não serem filmados pelas câmeras de segurança.

De acordo com informações da Polícia Civil, o menor foi conduzido à delegacia pelo pai e identificado como um dos responsáveis pelo furto de um televisor na lavanderia de autoatendimento.

Ainda segundo a polícia, o aparelho foi trocado por drogas. Depoimentos e buscas estão em andamento para localizar o outro envolvido. Contra o adolescente foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) pelo crime análogo a furto. Ele foi ouvido e liberado.

