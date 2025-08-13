SALVADOR

Terceirizado da Embasa deverá ser desligado após prisão por roubos

Vítimas tiveram moto e celulares roubados

Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:44

Moto estacionada na Embasa tinha placa clonada Crédito: Divulgação/ PM-BA

Um funcionário terceirizado da Embasa foi preso na manhã desta quarta-feira (13), no próprio local de trabalho, na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador, com um revólver calibre .32 e suspeito de ter roubado uma moto.

Os policiais foram acionados por uma vítima que informou ter seu celular roubado nas proximidades. A pessoa repassou a descrição do suspeito, que havia chegado ao local na moto.

Ainda segundo a Polícia Militar, no endereço indicado, a equipe localizou a motocicleta e realizou a abordagem. Foi constatado que a placa do veículo era clonada. Com o suspeito, os militares encontraram o revólver calibre .32 municiado, além de três aparelhos celulares e uma ferramenta metálica que seria utilizada para estourar a ignição de motocicletas.

Revólver e celulares apreendidos com o suspeito Crédito: Divulgação/ PM-BA

O material apreendido e o funcionário foram apresentados na delegacia para a adoção das medidas cabíveis.