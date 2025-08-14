Acesse sua conta
Trabalhador é soterrado após deslizamento em canteiro de obras na Bahia

Homem teve pequenas escoriações na perna sem gravidade, segundo prefeitura

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:26

Homem ficou com metade do corpo soterrado
Homem ficou com metade do corpo soterrado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um trabalhador passou por momentos de tensão após ser soterrado por um deslizamento de terra em um canteiro de obras na tarde desta quinta-feira (14), em Itabuna, no sul da Bahia. Ele teve pequenas escoriações nas pernas sem gravidade, segundo a prefeitura do município.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem com o corpo parcialmente soterrado enquanto colegas de trabalho usam as mãos e pás para tentar retirar a terra do local. Em nota, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), informou que ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à emergência do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde fez exames radiológicos.

O atual estado de saúde do trabalhador não foi informado. O homem é contratado da construtora Faria Lima, empresa responsável pela obra, que é fiscalizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER). Os trabalhos no local serão retomados nesta sexta-feira (15).

Confira a nota da Prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), esclarece que houve o desbarrancamento no canteiro de obras e serviços da Feira do Bairro Califórnia. Com a queda de barranco, um colaborador da empresa construtora Faria Lima teve pequenas escoriações nos membros inferiores (pernas), mas sem aparente gravidade, já que permanece consciente e com sinais vitais inalterados

Ele foi socorrido, imediatamente, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), cujo médico e pessoal paramédico, se encarregou de levá-lo à Urgência e Emergência do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães para exames e melhor avaliação, acompanhado do engenheiro responsável pela obra, cuja execução é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

